iPad 2018: caratteristiche, prezzi e video
di Redazione
28/03/2018
Apple ha presentato ieri iPad 2018, un tablet con il quale la casa di Cupertino torna sostanzialmente alle origini. Pensato principalmente per gli studenti, il nuovo iPad sarà disponibile in versione low cost con i prezzi che vanno dai 359 euro per il modello da 32 GB solo WiFi a 489 euro per la versione da 32 GB WiFi + scheda Sim. I colori nei quali sarà acquistabile il nuovo tablet della ‘mela morsicata’ saranno argento, grigio siderale e oro.
iPad 2018: caratteristicheiPad 2018 presenta un display Retina da 9,7 pollici, mentre il processore è un A10 Fusion con architettura a 64 bit. La fotocamera posteriore è da 8 Megapixel, mentre nella parte frontale vi è anche una videocamera FaceTime HD. Non manca la classica dotazione Apple, costituita da Touch ID, GPS, giroscopio, accelerometro e supporto allo standard Lte fino a 300 Mbps e delle app ARKit per la realtà aumentata. Il nuovo iPad supporta anche la matita digitale Pencil, acquistabile a parte al costo di 99 euro. Pesa complessivamente 453 grammi ed è in grado di garantire un’autonomia di 10 ore. Il sistema operativo iOS 11 consente di accedere tramite Dock alle app e ai documenti da qualsiasi schermata. Le funzionalità Split View e Slide Over consentono di sfruttare molteplici app in contemporanea. L’app Files consente un luogo unico per organizzare e gestire i propri fil, a prescindere dalla loro posizione (memoria dell’iPad o cloud), grazie al supporto di servizi come iCloud Drive, Dropbox etc. https://www.youtube.com/watch?v=IprmiOa2zH8
