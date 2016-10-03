Home Internet Maker Faire Rome, Unidata e la rete LoRaWAN per l'IoT

Maker Faire Rome, Unidata e la rete LoRaWAN per l'IoT

di Redazione 03/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Unidata, operatore di servizi telco e professional IT sarà presente all'evento europeo Maker Faire Rome. La società, conosciuta per aver saputo cogliere nel corso del tempo le potenzialità dello sviluppo tecnologico, ha di recente investito nel settore dell’IoT (Internet of Things). Con lo scopo di migliorare la vita dei clienti e di rendere il loro lavoro più produttivo, Unidata ha creato la rete LoRaWAN. La rete sarà presentata a Maker Faire Rome, dando la possibilità a numerose persone di comprendere gli sviluppi di questa nuova tecnologia. Unidata e la rete LoRaWAN: LoRaWAN è un protocollo di rete LPWA (Low Power Wide Area), supportato e diffuso a livello internazionale e associato allo standard radio LoRa. Quest'ultimo è caratterizzato da un ampio raggio di copertura e da alta insensibilità al rumore grazie alla modulazione spread spectrum. Tra le altre caratteristiche di maggior risalto figurano un basso consumo energetico che permette una durata delle batterie fino a 15 anni. Lo standard tecnologico LoRa creato da Unidata, con il relativo protocollo di rete LoRaWAN rappresentano una soluzione e un supporto allo sviluppo di applicazioni e ai servizi per il settore IoT. La tecnologia è attualmente attiva nella città di Roma e i ricercatori di Unidata sono al lavoro per migliorarne l'infrastruttura. Grazie al lavoro del team Ricerca & Sviluppo, un gruppo di persone è incaricato di adeguare gli ambienti esterni ed interni al settore IoT. Compito degli adetti ai lavori anche quelloi di sviluppare soluzioni che possano adeguarsi agli standard tecnologici offerti da LoRa di Unidata. LoRaWAN, le applicazioni d'uso: I principali casi d’uso delle reti LoRaWAN includono le applicazioni in ambiti IoT rivolti alle città: parcheggi intelligenti, la gestione dei rifiuti, soluzioni di tracking e smart lighting. Negli ambienti industriali la rete LoRaWAN permette invece il monitoraggio infrastrutturale o delle condizioni ambientali per l’industria agricola. Non mancano le applicazioni nel settore domotica con soluzioni dedicate alla sicurezza.