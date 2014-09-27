Il Nuovo Mac Mini forse in Ottobre insieme a iPad Air 2
di Redazione
27/09/2014
Apple ci ha abituato quasi ogni anno ad annunciare nuovi prodotti a pioggia. Ed in effetti dall'evento del 9 Settembre in cui ha effettivamente presentato dei nuovi prodotti, ogni giorno una novità o un accessorio viene rivelato al grande pubblico così che sembra proprio che lo show di Apple non duri poche ore ma qualche mese. Questa volta è il turno di iPad Air 2, atteso in Ottobre. Ma l'ulteriore novità è il possibile rilascio di un nuovo Mac Mini. È macrumors a darne la notizia riprendendola a sua volta da TechRadar. Il nuovo Mac Mini molto probabilmente arriverà con preinstallato Yosemite l'attesa major release di OSX. Le notizie sono ancora troppo poche per poter dire qualcosa relativamente all'hardware e a che tipo di processore verrà montato su Mac Mini. I processori BroadWell di Intel non sembrano poter arrivare sul mercato in tempo utile e i processori Haswell non sembrano essere all'altezza. Dunque tutto ancora rimane avvolto nel mistero ed è da considerarsi un rumors non sicuramente una notizia confermata da fonti ufficiali. Ad ogni modo ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando lentamente, dai retroscena del lungo show di Apple verranno fuori le altre indiscrezioni che preludono all'evento finale.
