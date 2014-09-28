Home Gadget e Curiosità Kano il computer che anche un bambino può costruire

di Redazione 28/09/2014

C'era una volta il meccano. Alzi la mano chi ha più di 30 anni e non ci ha mai giocato! Ci abbiamo passato ore e ore ad assemblare dadi e asticelle di vario genere, con lo scopo di costruire l'automobile dei sogni. Ma ci sono stati anche i lego, ed il piccolo chimico ed un sacco di altri giochi che ci hanno insegnato come si costruiscono gli oggetti dei nostri tempi. È dal meccano che abbiamo imparato cosa è e come funziona una gru, dai Lego abbiamo imparato come si costruisce una casa e dal Piccolo Chimico abbiamo saputo come si trasformano le cose. Ma c'è un'altra generazione che si affaccia al mondo. I bimbi dei nostri tempi usano il computer, conoscono meglio di noi un tablet, hanno dimestichezza con uno smartphone. Non stiamo qui a valutare se tutto ciò sia un bene o un male ma è certamente un fatto. Una generazione avanti Manca nel mezzo però un tassello. La nuova generazione non sa come si costruisce un computer, non sa come nasce un tablet. Sono utenti cento volte migliori di noi, ma arrivano nel mondo con questi oggetti già pronti e disponibili pur non sapendo come sono arrivati nelle loro mani. Così Kano ha pensato che il mondo dispone di una generazione stupenda, forse la migliore che sia mai esistita, una generazione più pronta a conoscere di quanto noi non lo fossimo in passato, più reattiva e veloce ad apprendere di quanto qualsiasi generazione precedente sia mai stata. Per questi motivi Kano ha progettato per questa generazione quello che per la nostra è stato il meccano. Kano computer è un kit di assemblaggio per un computer semplice dedicato ai bambini. Ma attenzione non è solo un gioco è un vero e proprio computer. Arriva in un kit da assemblare, con naturalmente un libro annesso con tutte le istruzioni di montaggio come accade nella migliore tradizione dei giochi per bambini. Sì certo si può scegliere il colore. La tastiera è fatta con materiali che possono piacere ad un bambino. Tutto è pensato per le dimensioni e l'età del piccolo assemblatore... ma il risultato finale non sarà una macchinina o un palazzo ma un vero e proprio computer funzionante in ogni sua componente. [youtube http://youtu.be/iNc6NRX2JG4] Il kit di Kano Il cuore di Kano è costituito da una scheda Rasberry Pi Model B, ma c'è anche una scheda SD da 8GB, uno speaker, una tastiera, un cavetto HDMI e uno Micro USB, un connettore per il Wi-Fi, un plug per la corrente e diversi stencil e adesivi. Il tutto arriva in scatola di montaggio e con libro di istruzioni annesse. Il primo passo è naturalmente assemblare e fare funzionare il tutto. Una volta che tutto è montato ed il monitor collegato il computer funziona sul serio, ed il viaggio all'interno del mondo dell'apprendimento continua senza sosta. Si può programmare C'è un'interfaccia semplice montata su un sistema operativo Linux. Ci sono una serie di giochi, come pong, snake, minecraft ma quello che è più importante il bambino dispone di un'interfaccia di programmazione. Può scrivere il proprio codice, certo ci sono dei passi per farlo, ma può entrare al cuore della logica della programmazione, può capire cosa succede dietro un computer, come si animano le cose, quali sono gli algoritimo di movimento etc. Può fare i suoi Hack! [youtube http://youtu.be/5Tx-JQRxkNw] Troppo? forse si, eppure funziona. Non c'è niente che esca dalla dimensione del gioco. I bambini possono continuare a giocare insieme e socializzare costruendo i loro hack per Kano. Possono condividere le cose che costruiscono e restano sempre soltanto e solamente in una dimensione di gioco e di apprendimento o almeno questo è quello che garantiscono in Kano. La dimensione di quanto successo stia riscuotendo questo progetto, per quanto incredibile sia, sta nella cifra raccolta su KickStarter per dare il via alla costruzione dei primi Kano: ben 1.5M di dollari, non proprio briciole. Ed oggi i primi 18.000 Kano sono usciti dalla fabbrica pronti ad arrivare in altrettante case