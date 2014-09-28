Foto by quinndombrowski (CC BY-SA 2.0)

Non potevamo che battezzarlo "Birrodotto" questa conduttura sottorreanea che il Birrificio Brouwerij De Halve Maan avrebbe intenzione di costruire in collaborazione con la città di Bruges. L'idea è divertente, complicata ed assolutamente affascinante. Il birrificio opera ancora all'interno della città di Bruges ma da tempo le operazioni di imbottigliamento e spedizione vengono effettuate fuori dalla città. Così ogni giorno centinaia di camion sono costretti a viaggiare sulle strade per spostare la birra da Bruges verso lo stabilimento periferico. Perché non costruire un condotto sotterraneo che trasporti birra evitando di dover mettere sulla strada ogni giorno così tanti camion? Il percorso dovrebbe copire una distanza di circa 5km, e ridurrebbe la velocità di trasporto dagli attuali 20 minuti a circa 15. Il sistema potrebbe trasportare circa 6.000 litri l'ora. Ma soprattutto verrebbe salvaguardato maggiormente l'ambiente attraverso una significativa riduzione dei mezzi che giornalmente sono costretti a coprire il tratto di strada che consente il trasporto della birra. Inoltre si prevede un risparmio sia sulla manutenzione dei camion sia sulla manutenzione delle strade.