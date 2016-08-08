Home Hardware LG V20: arriva il nuovo smartphone Android Nougat con dual screen

08/08/2016

L'imminente arrivo di una novità come Android Nougat, che secondo alcune fonti era prevista addirittura per il debutto ufficiale lo scorso 5 Agosto, ha ovviamente catalizzato l'attenzione di tantissimi produttori d'oltreoceano, tra cui LG, all'opera da tempo sul successore di V10. Come ricorderemo, LG V10 è stato uno degli smartphone più convincenti della società, nonostante la diffidenza iniziale. Il secondo schermo always-on, complemento ideale di un display 5,7 pollici, ha convinto molti interessati a un uso dello smartphone più pratico e veloce, soprattutto nel momento in cui si devono effettuare rapidi controlli a livello di notifiche, meteo o livello di ricarica della batteria. L'arrivo del successore, LG V20, ci propone un comparto hardware che non ha comunque mancato di far nascere critiche miste da parte dei supporter della serie V. Troviamo, infatti, un chipset Snapdragon 820 assieme all'unità grafica Adreno 520 al centro del dispositivo, accompagnato da due varianti di RAM: rispettivamente 3 e 4 GB, che si presenteranno inoltre con 32 e 64 GB di storage interno. LG V20: critiche ed elogi al nuovo smartphone Android Nougat Ciò che ha fatto storcere il naso ad alcuni, nonostante il comparto tecnico sia sufficiente per il nuovo flagship LG, è qualche problematica a livello di display, che si limiterebbe ad una risoluzione 1920 x 1080 mentre il predecessore si sbilanciava comodamente su di una risoluzione QHD, dotandosi addirittura di un display da 5,7 pollici. Secondo altri, invece, la qualità proposta dallo schermo (un dual screen in grado di svolgere le stesse funzioni di V10 ma dotandosi delle ottimizzazioni di Android Nougat) è più che sufficiente per supportare le performance del gettonatissimo Snapdragon 820, che non sarà l'unico punto d'onore del nuovo flagship, essendo accompagnato anche da una fotocamera posteriore da 21 megapixel e un doppio obiettivo frontale, il tutto racchiuso in un design non molto dissimile dal modello precedente. Da quanto è trapelato nelle ultime ore, invece, i ragionamenti in merito alla qualità full HD sarebbero da ritrattare, in quanto per la presentazione di Settembre prevista per LG V20 sarà proprio il tanto atteso schermo 2560 x 1440 pixel, perciò un Quad HD, a debuttare. Di certo, l'attenzione incentrata su Samsung Galaxy Note 7 nei passati mesi ha contribuito a rendere più incerti i rumor relativi a questo dispositivo, rimasto "oscurato" in termini pubblicitari anche dall'arrivo imminente di iPhone 7 e compagnia. Ciò che va notato è che LG V20 sarà il primo smartphone Android Nougat al di fuori del circuito Google Nexus a integrare l'OS: questo significa che la casa taiwanese ha già buone idee in merito a come sfruttare le sue peculiarità. Ci riuscirà, oppure si tratta di una scommessa i cui frutti potranno vedersi in seguito a molte altre ottimizzazioni?