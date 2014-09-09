LG G Watch R uno sguardo da vicino
09/09/2014
Grande ma belloAl polso l'orologio sembra un po' grande, ovvero se non avete un avambraccio da sportivi e un polso degno di nota, è probabile che lo smartwatch assuma sul vostro polso un aspetto piuttosto massiccio. Non è l'unico orologio, anche fra quelli tradizionali, che sceglie la strada delle dimensioni imponenti. In questo caso però la scelta è dettata da necessità che devono tener conto anche del design tecnologico oltre che di quello estetico. In ogni caso l'LG G Watch R è decisamente bello e fa la sua onesta figura allacciato ad un qualunque polso. [youtube http://youtu.be/nGx0_ChcD9A?list=UUabfiEzAwNHfShgmt2Y--Yw] Inizialmente verrà venduto in una sola variante con cinturino in pelle e cassa metallica scura. Il cinturino tuttavia è progettato per essere sostituito con un qualunque cinturino per orologi da 22mm, per cui la possibilità di variare è garantita.
Non c'è la ricarica Wireless e il GPSNella parte posteriore dell'orologio c'è il sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca e i contatti necessari per poter posizionare lo smartwatch sulla base ed effettuare la ricarica. Non c'è però purtroppo la ricarica Wireless presente invece sul Moto 360. Questo è dovuto vincoli di design purtroppo. Vedremo se LG riempirà questo gap in futuro. Allo stesso modo manca del GPS.
Il display e il processoreIl display è un P-OLED 1.3 pollici 320x320, questo è garanzia di luminosità e molto probabilmente aiuterà a consumare meno energia e aumentare la durata della batteria da 410mAh. L'LG G Watch R è alimentato da un processore Qualcom Snapdragon 400 da 1.2GHz, ha 512MB di RAM e 4GB di memoria per lo storage. Dovrebbe essere sufficiente per fare andare Android Wear in modo molto fluido. Fra Moto 360 e LG G Watch R la lotta è dura, e probabilmente è solo una questione di gusti personali e forse prezzo, staremo a vedere chi la spunta
