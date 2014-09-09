Caricamento...

LG G Watch R uno sguardo da vicino

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2014

Avevamo parlato del nuovo smartwatch di LG qui. E almeno per qualche tempo LG G Watch R sarà l'unico smartwatch a competere con il Moto 360 tra gli smartwatch rotondi. Presentato ad IFA 2014, arriverà in Italia probabilmente entro la fine dell'anno. Il prezzo si aggirerà intorno ai 299€, se confermato sarebbe un prezzo leggermente superiore a quello del Moto 360. L'LG G Watch R è tuttavia l'unico smartwatch rotondo a competere con Moto 360 sul campo dell'eleganza. Si presenta con un quadrante esterno completamente rotondo e con uno schermo totalmente utilizzabili a differenza del Moto 360 che copre leggermente una parte dello schermo con una striscia per i sensori. Anche la forma è una circonferenza piena mentre per il Moto 360 parliamo più di un'ovale anche se la differenza è minimale. Nella parte esterna dell'orologio, c'è una corona abbastanza vistosa che visualizza i minuti e che funge anche da pulsante On Off. [gallery columns="4" ids="1377,1376,1375,1374"]

Grande ma bello

Al polso l'orologio sembra un po' grande, ovvero se non avete un avambraccio da sportivi e un polso degno di nota, è probabile che lo smartwatch assuma sul vostro polso un aspetto piuttosto massiccio. Non è l'unico orologio, anche fra quelli tradizionali, che sceglie la strada delle dimensioni imponenti. In questo caso però la scelta è dettata da necessità che devono tener conto anche del design tecnologico oltre che di quello estetico. In ogni caso l'LG G Watch R è decisamente bello e fa la sua onesta figura allacciato ad un qualunque polso. [youtube http://youtu.be/nGx0_ChcD9A?list=UUabfiEzAwNHfShgmt2Y--Yw] Inizialmente verrà venduto in una sola variante con cinturino in pelle e cassa metallica scura. Il cinturino tuttavia è progettato per essere sostituito con un qualunque cinturino per orologi da 22mm, per cui la possibilità di variare è garantita.

Non c'è la ricarica Wireless e il GPS

Nella parte posteriore dell'orologio c'è il sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca e i contatti necessari per poter posizionare lo smartwatch sulla base ed effettuare la ricarica. Non c'è però purtroppo la ricarica Wireless presente invece sul Moto 360. Questo è dovuto vincoli di design purtroppo. Vedremo se LG riempirà questo gap in futuro. Allo stesso modo manca del GPS.

Il display e il processore

Il display è un P-OLED 1.3 pollici 320x320, questo è garanzia di luminosità e molto probabilmente aiuterà a consumare meno energia e aumentare la durata della batteria da 410mAh. L'LG G Watch R è alimentato da un processore Qualcom Snapdragon 400 da 1.2GHz, ha 512MB di RAM e 4GB di memoria per lo storage. Dovrebbe essere sufficiente per fare andare Android Wear in modo molto fluido. Fra Moto 360 e LG G Watch R la lotta è dura, e probabilmente è solo una questione di gusti personali e forse prezzo, staremo a vedere chi la spunta
Redazione Avatar
Redazione

