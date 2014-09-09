Ferrari FF la prima dotata di Carplay Apple
Apple e Ferrari l'avevano detto a Marzo durante il Salone di Ginevra. Avrebbero portato Carplay su una Ferrari prima della fine dell'anno e così è stato. Sono attualmente in consegna le Ferrari FF con Carplay ed il primo cliente a potersi sedere su uno di questi gioiellini è proprio un anonimo italiano. Carplay è l'innovativo sistema di Apple dedicato al mondo dei motori, che consente di utilizzare l'iPhone in un modo molto intuitivo per effettuare chiamate, utilizzare mappe, ascoltare musica e accedere ai messaggi. Gli utenti possono controllare facilmente CarPlay direttamente dall'interfaccia nativa della macchina o semplicemente schiacciando e tenendo premuto il pulsante di controllo vocale sul volante per attivare Siri senza distrazioni Utilizzare Carplay è molto semplice. Il cuore di tutto è l'onnipresente Siri. È sufficiente schiacciare e tenere premuto il pulsante centrale per attivare i controlli vocali e potere utilizzare tutte le funzionalità dello Smartphone.
"CarPlay è stato progettato da zero per fornire a chi guida un'esperienza incredibile utilizzando il proprio iPhone in macchina"ha affermato Greg Joswiak, Vice President Product Marketing iPhone e iOS di Apple.
"Gli utenti iPhone vogliono sempre i propri contenuti a portata di mano e CarPlay consente a chi guida di utilizzare il suo iPhone in macchina riducendo al minimo la distrazione. Abbiamo una straordinaria gamma di partner che stanno adottando CarPlay, e siamo entusiasti del suo debutto a Ginevra."Gli utenti che utilizzano Carplay all'interno del proprio autoveicolo possono usare Siri per accedere ai contatti, effettuare chiamate, ascoltare messaggi vocali etc. E non c'è ovviamente nessun contatto visivo con lo smartphone. Immancabile ovviamente l'interazione con le mappe, ma in questo caso CarPlay cerca di anticipare i desideri degli utenti, interagendo con lo storico dei viaggi recenti, gli indirizzi memorizzati nei contatti, e-mail o testi, inoltre fornisce indicazioni sul traffico e sul tempo stimato di arrivo. Se proprio lo desiderate potete fare apparire le indicazioni sul display integrato dell'auto. [caption id="attachment_1368" align="aligncenter" width="960"] Bella, elegante e Ferrari[/caption] Ovviamente Carplay consente di controllare Musica, podcast e audiolibri attraverso i controlli integrati. Anche se è Ferrari FF ad essere la prima a disporre di Carplay, Apple ha già stretto accordi per portare il proprio sistema su BMW Group, Ford, General Motors, Honda, Hyundai Motor Company, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Company, PSA Peugeot Citroën, Subaru, Suzuki e Toyota Motor Corp.
