Ferrari FF la prima dotata di Carplay Apple

Apple e Ferrari l'avevano detto a Marzo durante il Salone di Ginevra. Avrebbero portato Carplay su una Ferrari prima della fine dell'anno e così è stato. Sono attualmente in consegna le Ferrari FF con Carplay ed il primo cliente a potersi sedere su uno di questi gioiellini è proprio un anonimo italiano. Carplay è l'innovativo sistema di Apple dedicato al mondo dei motori, che consente di utilizzare l'iPhone in un modo molto intuitivo per effettuare chiamate, utilizzare mappe, ascoltare musica e accedere ai messaggi. Gli utenti possono controllare facilmente CarPlay direttamente dall'interfaccia nativa della macchina o semplicemente schiacciando e tenendo premuto il pulsante di controllo vocale sul volante per attivare Siri senza distrazioni Utilizzare Carplay è molto semplice. Il cuore di tutto è l'onnipresente Siri. È sufficiente schiacciare e tenere premuto il pulsante centrale per attivare i controlli vocali e potere utilizzare tutte le funzionalità dello Smartphone.

"CarPlay è stato progettato da zero per fornire a chi guida un'esperienza incredibile utilizzando il proprio iPhone in macchina"

"Gli utenti iPhone vogliono sempre i propri contenuti a portata di mano e CarPlay consente a chi guida di utilizzare il suo iPhone in macchina riducendo al minimo la distrazione. Abbiamo una straordinaria gamma di partner che stanno adottando CarPlay, e siamo entusiasti del suo debutto a Ginevra."