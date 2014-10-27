Lenovo Smartband SW-B100 è quasi ufficiale

"La Smartband di Lenovo è pensata per un pubblico giovane che si prende cura della propria salute fisica ed è interessato ad i nuovi prodotti della tecnologia. Consente di tracciare l'attività fisica giornalera, il sono e il ritmo cardiaco, dispone di notifiche personalizzate per migliorare l'efficenza sia sul lavoro sia nel tempo libero e automaticamente si collega ad un PC senza dovere inserire una password."

Lenovo è fra gli ultimi dei grandi a gettarsi nella corsa al titolo per il campione delle fitband. E a dire il vero quello di Lenovo non è proprio un ingresso in grande stile, ma piuttosto ancora di soppiato. Non è ancora chiaro se questa sia una scelta ufficiale o semplicemente qualcuno abbia anticipato in modo inopportuno l'uscita di un prodotto. Tuttavia pur non essendoci ancora un lancio come ci aspetta da un produttore del calibro di Lenovo è comparsa oggi una nuova fitband: la SW-B100 proprio sullo shop del produttore cinese. La descrizione del prodotto recita:Secondo quanto scritto nella descrizione dispone di un app dedicata in grado di gestire il log delle attività oltre che sincronizzare l'orologio, gli appuntamenti, gli sms, ottenere notifiche sulle telefonate. Sul sito del produttore non vengono ancora riportati disponibilità e prezzo. Possiamo solo supporre che una versione ufficiale sarà rilasciata a breve