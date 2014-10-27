LG lancia una nuova CPU: NUCLUN, per i propri smartphone
di Redazione
27/10/2014
"NUCLUN apre un nuovo capitolo nella storia di LG per quanto riguarda l'innovazione nell'industria Mobile"ha detto Dr. Jonh-seok Park, presidente e CEO di LG Electronics Mobile Communication.
"Con questa soluzione prodotto al nostro interno saremo in grado di raggiungere una migliore integrazione verticale e ci consentirà di differenziarci maggiormente dai nostri competitori. NUCLUN ci consentirà di avere una grande flessibilità per quanto riguarda la nostra strategia sul mobile per il futuro"Foto by Kārlis Dambrāns (CC BY 2.0)
Articolo Precedente
10 semplici trucchi per cucinare come uno chef
Articolo Successivo
Lenovo Smartband SW-B100 è quasi ufficiale
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020