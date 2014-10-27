LG lancia una nuova CPU: NUCLUN, per i propri smartphone

"NUCLUN apre un nuovo capitolo nella storia di LG per quanto riguarda l'innovazione nell'industria Mobile"

"Con questa soluzione prodotto al nostro interno saremo in grado di raggiungere una migliore integrazione verticale e ci consentirà di differenziarci maggiormente dai nostri competitori. NUCLUN ci consentirà di avere una grande flessibilità per quanto riguarda la nostra strategia sul mobile per il futuro"

Foto by Kārlis Dambrāns (CC BY 2.0)

LG ci prova ed accelera nel tentativo di recuperare il GAP con Apple e Samsung. Così l'LG G3 Screen che in questi giorni farà la sua comparsa in Corea disporrà di un processore proprietario prodotto da LG e dall'esotico nome "NUCLUN". Il primo telefonino ad essere equipaggiato con NUCLUN: il G3 "Screen", sviluppato appositamente per il mercato coreano, si baserà su un architettura ad 8 core e connettività LTE-A Cat.6 con il chiaro intento di salvaguardare prestazioni e consumo della batteria. Il nuovo processore di LG è stato progettato usando la tecnologia ARM big.LITTLE ed impiega quattro processori da 1.5GHZ (ARM Cortex-A15) per le operazioni che richiedono performance elevate e 4 core 1.2GHz (ARM Cortex.A7) per processi che richiedono un uso meno intensivo della CPU. La decisione su quali degli otto core debba essere utilizzato per eseguire il task del momento sarà basata sulla massime performance per il minor consumo di energia possibile. Da un punto di vista della connettività, NUCLUN supporterà l'ultima generazione 4G LTE-A Cat.6. In altre parole si possono toccare picchi di 225Mbps in download. Numeri non proprio da ridere.ha detto Dr. Jonh-seok Park, presidente e CEO di LG Electronics Mobile Communication.