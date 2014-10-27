Grabit Each Pick il robot che imita le mani
27/10/2014
Nelle mani dell'uomo dobbiamo riconoscere una grande qualità, possono afferrare con grande sicurezza qualunque cosa, o almeno qualunque cosa piccola abbastanza da poter essere contenuta nello spazio che una mano è un grado di coprire. L'industria ha provato in mille modi a riprodurre il comportamento di una mano, non per gioco e non per sfida. È importante per qualunque catena di produzione disporre di robot che afferrino oggetti e li spostino da una parte all'altra. Ma afferrare un bicchiere di vetro è molto diverso dall'afferrare un componente meccanico. Gli oggetti hanno spesso forme particolari, hanno strutture diverse fra loro e questo costringe i progettisti a creare robot sempre diversi ciascuno specializzato in un particolare campo con ovviamente costi importanti da sostenere nell'acquisto dei macchinari da parte dei produttori. C'è adesso però un robot totalmente diverso, si chiama Each Pick ed emula il comportamento di una mano. Le sue dita sono formate da sottili nastri che generano elettricità statica e la utilizzano per simulare la presa su un oggetto. L'uso dell'elettricità statica e la flessibilità dei nastri fa in modo che la presa sia sempre adeguata a qualunque tipo di oggetto. Così con lo stesso robot si può sollevare una lattina, un bicchiere, un frutto e persino un iPad o un frutto. La compagnia che sviluppa questo robot si chiama appunto Grabit ed in realtà produce molti robot tutti basati sull'elettricità statica per effettuare la presa. Nei video dimostratitivi si vede come in pratica sia possibile sollevare nel modo migliore qualunque oggetto [youtube http://youtu.be/0DgORq2bbTI]
