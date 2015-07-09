Le beta di iOS 9 e OS X El Capitan disponibili per il download
di Redazione
09/07/2015
Le versioni beta di iOS 9 e Apple OS X 10.11 El Capitan erano attese per il mese di Luglio e la casa di Cupertino non ha mancato l'appuntamento. Da oggi è possibile installare le versioni beta per gli iscritti al programma di beta testing pubblico di Apple. Al momento in cui scriviamo le pagine di Apple che dovrebbero illustrare le modalità per scaricare ed installare le beta sono in fase di aggiornamento, per cui non sono ancora disponibili tutti i particolari, ma maggiori informazioni dovrebbero arrivare a breve. Si tratta ovviamente di versioni beta, per cui di software che potrebbero ancora essere abbastanza instabili e non completi di tutte le funzionalità, ma sufficiente per dare agli utenti un assaggio di quello che bolle in pentola in casa Apple. Fra le novità attese in OS X El Capitan, l'arrivo del linguaggio naturale nelle interrogazioni a SpotLight, nuove gestures e una diversa modalità nella gestione delle finestre, che si "agganciano" automaticamente al bordo dello schermo. Sul fronte Safari si registra l'introduzione di una funzionalità per bloccare l'audio delle pagine e controllare più facilmente eventuali popup pubblicitari non desiderati. iOS 9 invece promette soprattutto un completo restyling del codice, uno sforzo da parte dei programmatori per rendere l'intero sistema operativo più stabile, più performante e a prova di bug. Sul fronte delle funzionalità si attende il "Proactive Assistant" evoluzione di Siri che si preoccuperà di proporre suggerimenti agli utenti anticipandone le necessità. Calcolerà, ad esempio, il tempo di percorrenza necessario per arrivare in orario ad un appuntamento e suggerirà all'utente l'orario giusto per uscire di casa. Arriveranno anche i Deep Link, ovvero la funzionalità che consente di ricercare i contenuti anche fra le App installate. Ad esempio cercando "ristoranti in Milano" verranno mostrati anche i contenuti di un'eventuale App installata in grado di fornire una risposta. Altre novità riguarderanno le mappe, una diversa gestione della batteria, ed un profondo legame con Apple Music
