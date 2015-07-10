Home Facebook Facebook e la parità di genere: il nuovo logo degli amici

di Redazione 10/07/2015

Facebook cambia il logo degli amici e si schiera dunque apertamente per la parità dei generi: la nuova icona, infatti, mette in primo piano la sagoma femminile e non più quella maschile. Probabilmente molti di voi non ci avranno mai fatto caso, ma se guardate con attenzione la piccola sagoma che rappresenta l’icona femminile sul social network di Mark Zuckerberg, non è propriamente “allineata” a quella maschile. Se n’è accorta Caitlin Winner, designer manager di Facebook, che ha individuato una sorta di “malformazione” alla spalla per il simboletto femminile, sentendosi quasi discriminata. Per questo motivo, Caitlin ha deciso di mettere lei stessa mano al restyling dell’icona femminile, allineando sostanzialmente la spalla della donnina a quello del maschiaccio. Basta così? Niente affatto, perché andando ancora a fondo con la sua analisi dei simboli presenti tra le pagine del social network, ha evidenziato un evidente sessismo, trincerato anche dietro banalissime e minuscole icone. Basti pensare all’icona che in alto segnala le nuove richieste d’amicizia: il maschio è evidentemente più alto della donna, che è addirittura in secondo piano, quasi a confermare che il sesso femminile sta sempre e comunque dietro. Lo ha evidenziato la stessa Caitlin Winner tramite un post su ‘Medium’, confermando di aver messo in atto subito le contromosse: in un primo momento ha provato semplicemente ad allineare e realizzare due icone della stessa dimensione, ma resasi conto che il risultato sembrava una sorta di “mostro a due teste”, ha sentenziato diversamente. D’ora in poi, l’icona degli amici di Facebook avrà la parte femminile che precederà la figura del maschio. E non è tutto, perché anche l’icona dei gruppi sarà sostituita: attualmente vi è una figura maschile in primo piano, alle cui spalle vi sono poi un maschio e una donna. Presto vi sarà invece una donna a primeggiare sui due maschi in secondo piano. Per altre attività, infine, per le quali attualmente è utilizzata un’icona prettamente maschile, vi sarà una sorta di immagine neutra.