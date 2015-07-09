Caricamento...

Facebook nega di progettare un servizio di Streaming Musicale

09/07/2015

Nella giornata di ieri, Music Ally aveva diffuso la notizia che Facebook stava progettando un proprio servizio di streaming musicale da contrapporre ad Apple Music e Spotify.  La notizia, ripresa da molti media e anche da noi, aveva immediatamente fatto il giro del mondo. Oggi arriva prontamente la smentita di Facebook. Un portavoce della società ha dichiarato a The Verge:
"Non abbiamo nessun progetto in merito ad un servizio di streaming musicale"
Facebook in passato avrebbe contattato alcune etichette musicali nel tentativo di instaurare un rapporto fra aziende, ma non c'è alcun piano su come utilizzare questi legami per inserire un qualche servizio musicale in Facebook. Indiscrezioni riferiscono che Facebook avrebbe realmente un interesse per la musica, ma i possibili servizi che il social potrebbe tirare fuori non assomiglierebbero a niente di già esistente.
