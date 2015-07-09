Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Facebook: in arrivo un servizio per la musica in streaming [update]

Redazione Avatar

di Redazione

09/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Facebook: in arrivo un servizio per la musica in streaming [update]
Facebook sta lavorando ad un servizio di streaming musicale tutto suo: lo riferisce ‘Music Ally’. Mark Zuckerberg, dunque, è pronto a lanciarsi in quella che da molti è ormai considerata una vera e propria “giungla”. Servizi che consentono la fruizione e il download di musica in streaming ne esistono ormai a decine, ma evidentemente dal quartier generale di Facebook pensano ci sia ancora una fetta di mercato che possa essere aggredito nei prossimi mesi. La notizia giunge a pochi giorni da un’altra indiscrezione, secondo la quale il social network fosse pronto a lanciare una propria etichetta per la diffusione in streaming di video musicali supportati da messaggi pubblicitari. Facebook, dunque, sarebbe al lavoro per lanciare una sorta di canale simile a quello che Vevo ha già su YouTube e che ha riunito già tante etichette discografiche e tantissimi artisti di calibro internazionale. Ma non è tutto: uno dei team a libro paga di Mark Zuckerberg starebbe progettando un servizio per la distribuzione di canzoni in streaming esattamente come fanno già Apple, Rdio, Spotify e tanti altri. I rumors riferiscono che il canale video dovrebbe vedere la luce per primo, ma farebbe da spartiacque ad un servizio musicale online a 360 gradi. Ancora non è chiaro, però, se il nuovo servizio sarà creato sostanzialmente da zero o se Facebook stia pensando ad un’operazione simile a quella effettuata con Instagram e WhatsApp. Zuckerberg, infatti, potrebbe acquisire un servizio già esistente per poi inglobarlo e personalizzarlo a proprio piacimento. Quel che è certo, comunque, è che dalle parti di Palo Alto siano pronti ad allargarsi verso nuovi modelli di business.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook nega di progettare un servizio di Streaming Musicale

Articolo Successivo

Uber testa i suggerimenti per il punto di imbarco

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018