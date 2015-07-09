Home Facebook Facebook: in arrivo un servizio per la musica in streaming [update]

di Redazione 09/07/2015

Facebook sta lavorando ad un servizio di streaming musicale tutto suo: lo riferisce ‘Music Ally’. Mark Zuckerberg, dunque, è pronto a lanciarsi in quella che da molti è ormai considerata una vera e propria “giungla”. Servizi che consentono la fruizione e il download di musica in streaming ne esistono ormai a decine, ma evidentemente dal quartier generale di Facebook pensano ci sia ancora una fetta di mercato che possa essere aggredito nei prossimi mesi. La notizia giunge a pochi giorni da un’altra indiscrezione, secondo la quale il social network fosse pronto a lanciare una propria etichetta per la diffusione in streaming di video musicali supportati da messaggi pubblicitari. Facebook, dunque, sarebbe al lavoro per lanciare una sorta di canale simile a quello che Vevo ha già su YouTube e che ha riunito già tante etichette discografiche e tantissimi artisti di calibro internazionale. Ma non è tutto: uno dei team a libro paga di Mark Zuckerberg starebbe progettando un servizio per la distribuzione di canzoni in streaming esattamente come fanno già Apple, Rdio, Spotify e tanti altri. I rumors riferiscono che il canale video dovrebbe vedere la luce per primo, ma farebbe da spartiacque ad un servizio musicale online a 360 gradi. Ancora non è chiaro, però, se il nuovo servizio sarà creato sostanzialmente da zero o se Facebook stia pensando ad un’operazione simile a quella effettuata con Instagram e WhatsApp. Zuckerberg, infatti, potrebbe acquisire un servizio già esistente per poi inglobarlo e personalizzarlo a proprio piacimento. Quel che è certo, comunque, è che dalle parti di Palo Alto siano pronti ad allargarsi verso nuovi modelli di business.