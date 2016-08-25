iPhone 7 e iPhone 7 Plus: uscita e prezzi, dubbi sul nome
di Redazione
25/08/2016
iPhone 7: è ormai tutto pronto per il lancio del nuovo smartphone di Cupertino. Non si conosce, ad oggi, la data precisa del rilascio, ma quanto alle caratteristiche tecniche non sembrano esserci più dubbi. È sicura l’assenza del jack audio, che ha fatto arrabbiare persino il co-fondatore della Apple, Steve Wozniak. Almeno su iPhone Plus, invece, è confermata la presenza della doppia fotocamera, mentre voci insistenti parlano di una nuova versione nel 2017. Si tratterebbe di una sorta di iPhone 7 Pro, che dovrebbe avere lo schermo curvo come il Samsung Galaxy S7 Edge e il Note 7. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, ci sarebbe una sorta di giallo sul nome: il nuovo smartphone della ‘Mela’ potrebbe chiamarsi iPhone 6 SE lasciando il 7 all’edizione che sarà in commercio nel 2017. Nessun dubbio, invece, sull’assenza del jack audio per il collegamento delle cuffie. Dalle colonne dell’Australian Financial Review, il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha espresso fermamente parere negativo, sostenendo che le altre soluzioni, come il collegamento tramite bluetooth non restituiscano lo stesso suono “caldo e coinvolgente”.
iPhone 7 Plus: caratteristiche tecniche e prezziLa versione Plus del nuovo iPhone monterà una doppia fotocamera posteriore, basandosi sulla tecnologia Linx. Secondo quanto riferisce l’Economic Daily News, Apple avrebbe chiesto la produzione dell’hardware necessario all’azienda Primax, anche se conferme ufficiali non ce ne sono. Dalle parti di Cupertino, insomma, sembrano voler seguire la strada tracciata da Huawei P9, rafforzandola però tramite nuove soluzioni software. Il display di iPhone 7 Plus sarà da 5.5 pollici con QHD display e risoluzione 2560 x 1440, realizzato con Corning Gorilla Glass 5. I tagli di memoria interna saranno da 32 GB, 128 GB e 256 GB, la Cpu sarà il potente processore A10, mentre saranno 3 i GB di Ram in dotazione. Le fotocamere: 5 Megapixel quella anteriore, 12 Megapixel quelle posteriori. Confermato il miglioramento alla resistenza all’acqua, presente lo scanner per le impronte digitali e il 3D Touch. Alcuni rumors parlano di presentazione del nuovo iPhone entro la seconda settimana di Settembre, altri entro fine mese. I prezzi: iPhone 7 dovrebbe partire da circa 800 dollari per il modello base, 925 dollari per quello intermedio e 1075 per il top. iPhone 7 Plus partirà invece da 925 dollari circa, 1045 dollari per la versione intermedia e 1197 per la top. L’eventuale iPhone 7 Pro con display curvo, atteso nel 2017, invece, partirebbe da 1075 dollari per arrivare ai 1349 dollari della versione top.
Articolo Precedente
IFA 2016, le indiscrezioni sulla presentazione LG
Articolo Successivo
#IFA2016, ACER prepara un nuovo smartwatch per il gaming di alta qualità?