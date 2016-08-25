Home Eventi #IFA2016, ACER prepara un nuovo smartwatch per il gaming di alta qualità?

di Redazione 25/08/2016

Manca meno di una settimana ad una rivelazione che potrebbe cambiare il modo in cui l'utente medio e il gamer appassionato si approcciano alle piattaforme per videogames ed al concetto di gioco stesso: Acer sta preparando una sorpresa inattesa, secondo il quotidiano online Economic Daily News, che verrà probabilmente mostrata il 31 Agosto, in occasione dell'#IFA2016 di Berlino. La convention tedesca che quest'anno più dei precedenti strariperà di nuove proposte nel mondo dell'elettronica di consumo (Huawei con i suoi nuovi Mate, LG con gli speaker Bluetooth della linea PH e G Flex 3, e tantissimi altri) accoglierà un nuovo wearable ibrido tra un dispositivo appositamente studiato per il gaming e una smartband davvero speciale per le funzioni proposte. Il quotidiano asiatico che ha riportato il rumor lo descrive come uno "smartwatch top di gamma pensato innanzitutto per i gamer" e sarà una sorta di spin-off della gamma Predator, che come sappiamo mantiene il segmento del videogaming desktop a testa alta assieme alla rivale Asus (con Republic of Gamer). #IFA2016, Asus interessata agli smartwatch per gaming? Lo scopriremo a breve E' quindi chiaro già da ora, nonostante la chiara assenza di dettagli, che il nuovo smartwatch per gaming Acer non sarà un prodotto a cui restare indifferenti, o semplicemente un fitness tracker con qualche funzione di intrattenimento in più per il recupero fisico tra un esercizio e l'altro. Con l'arrivo in tempi recenti dei tablet per gaming di Nvidia e lo smartphone Acer Predator 6 presentato per coincidenza all'IFA 2015, il settore dei videogiochi è più fervido che mai e non sarebbe una "strana" circostanza assistere alla sua presentazione all'evento che di certo è il trampolino di lancio più adatto per un wearable simile. Non tutti gli utenti sembrano però essere così ottimisti, considerando il problema "power saving" che affligge la grande maggioranza degli smartwatch general purpose e che recentemente ha costretto anche Apple a rinunciare momentaneamente all'integrazione del LTE su Apple Watch 2 in previsione di tecnologie che ne consentiranno l'uso nel 2017. Si tratterà quindi di un dispositivo semplicemente studiato per compiacere gli appassionati del gioco con qualche feature hardware particolare? Al momento ciò che sembra più probabile è la scelta di Android Wear come sistema operativo base e la presenza di caratteristiche tecniche volte a massimizzare l'impatto dello schermo sull'esperienza di gioco, come potremo scoprire a #IFA2016 entro pochissimi giorni.