IFA 2016, le indiscrezioni sulla presentazione LG

Tra i partecipanti dell'imminente fiera IFA 2016, una delle più grandi convention europee dedicate all’elettronica di consumo, vi sarà anche LG. Vediamo quali potrebbero essere i prodotti che presenterà l'azienda di Seul.

LG G5 e LG V20: nuovi smartphone modulari?

LG G Flex 3: in arrivo il successore di G Flex 2?

Anche se ufficialmente la lineup del principale competitor di Samsung è avvolta nel mistero, possiamo concentrarci su alcune indiscrezioni trapelate. È molto probabile che la presentazione dell'azienda sia rivolta ai moduli LG Friends, dedicati allo smartphone modulare LG G5 (che, purtroppo, non ha ottenuto il successo sperato), e successivi. La presentazione potrebbe continuare con l'introduzione diChiamato LG V20, potrebbe trattarsi del successore di LG G5 con specifiche tecniche superiori alla media. Si parla di uno schermo da 5,7'' con risoluzione QHD. Il processore dovrebbe essere uno4 GB di RAM. Ottimo anche il comparto fotografico: spicca infatti la presenza di una doppia fotocamera posteriore. Se leindiscrezioni dovessero rivelarsi vere,Riuscirà il brand a risollevarsi?Sempre per quanto riguarda l'argomento smartphone modulari, il dispositivo LG G Flex 2 potrebbe vedere l'arrivo di un successore, proprio in occasione dell'IFA 2016. La tecnologia degli schermi curvi ha ormai fatto passi da giganti eLG G Flex 3 potrebbe essere presentato proprio nel corso dell'evento tedesco. A livello di specifiche tecniche le indiscrezioni arrivano da fonti sconosciute. I rumor affermano che si tratterà di caratteristiche hardware in linea con LG G5:(2560×1440 pixel), processore Snapdragon 820, affiancato da 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Per quanto riguarda le fotocamere, il produttore coreano avrebbe pensato a sensori da 16 e 8 megapixel.