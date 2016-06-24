iPhone 7 dietrofront: niente Jack audio (ultime novità)
di Redazione
24/06/2016
iPhone 7 non disporrà del jack audio da 3,5 mm. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che parlavano del ritorno del tipo di connessione su nuovo smartphone Apple, abbiamo una certezza. Le cuffie si connetteranno al nuovo iPhone tramite Bluetooth o porta Lightning. A smentire i rumors dei giorni scorsi ci hanno pensato il Wall Street Journal e CNBC. L’assenza del jack audio sarà la principale novità di iPhone 7, mentre le altre saranno delle innovazioni minori.
Apple iPhone 7: le ultime newsInsomma, a differenza di quanto riferito nei giorni scorsi da un rivenditore di ricambi cinesi, il jack da 3,5 mm non sarà presente sul nuovo ‘Melafonino’ che potrà così essere ancora più sottile. Inoltre, questa soluzione, lo renderà maggiormente resistente all’acqua. Chi vorrà usare le cuffie, dovrà servirsi della connessione Bluetooth o della porta Lightining. Così come già accaduto per il Moto Z, dunque, ci si potrà servire eventualmente di un adattatore. Per il resto, pochi altri cambiamenti dovrebbero esserci nel nuovo modello di iPhone (display AMOLED ed eliminazione del tasto Home), considerato che anche le fonti più attendibili confermano che il modello rivoluzionario sarà quello del 2017. Addirittura, pare che anziché un iPhone 7S, l’anno prossimo Apple possa presentare direttamente la versione 8 del suo smartphone, approfittando del decennale dal primo modello. Il Wall Street Journal, nel dossier dedicato al nuovo dispositivo Apple, sottolinea comunque che per la società di Cupertino questo sia un momento delicato. Per la prima volta, quest’anno, è stato registrato un calo delle vendite, nonostante iPhone vada ancora alla grande. Nelle previsioni, nemmeno iPhone 7 dovrebbe riuscire ad invertire la tendenza facendo scattare l’aumento delle vendite ed è anche per questo che Apple avrebbe deciso di rinviare la rivoluzione al 2017.
