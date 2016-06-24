Il cost sharing in Italia si fa con Splitit, la piattaforma per le collette online

Splitit, è questo il nome della nuova piattaforma di "cost sharing" made in Italy. A dare vita nel nostro Paese a questo nuovo modo di raccogliere soldi on line, è una startup innovativa nata a Catania che ha al centro della sua attività la condivisione delle spese e che si occupa appunto di collette online per feste ed eventi in genere. Con Splitit diventa più facile raccogliere le quote di partecipazione per i regali collettivi quali possono essere le liste nozze, di lauree, compleanni, nascite, o per partecipare alle raccolte fondi a scopo benefico, per progetti e idee creative.

Quante volte ad ognuno di noi sarà capitato di partecipare ad una colletta per fare un unico regalo ad un parente o ad un amico? Quante volte ancora invece è capitato di dover raccogliere soldi per le gite scolastiche o per fare un regalo ad un collega di lavoro che si appresta ad andare all’altare o ad accogliere tra le sue braccia un dolce pargoletto? Questi sono solo alcuni esempi per cui si raccolgono soldi e che comporta per l’organizzatore una responsabilità non indifferente. Raccogliere una somma di denaro, anche se si parla di parenti e amici, può rivelarsi una impresa ardua perché occorre intercettare tutti per farsi consegnare in contanti la quota di partecipazione. Ecco allora che avere un alleato digitale può semplificare tantissimo la raccolta fondi.

E’ lo stesso Ceo della starup Splitit, Carlo Graziano, a spiegare i vantaggi di una raccolta on line: – “Chi organizza non dovrà raccogliere i soldi fisicamente o fare molte telefonate per avere dai partecipanti la quota. Gli invitati, invece, non dovranno recarsi fisicamente in un negozio per versare la quota regalo. In 2 minuti fai il versamento e il gioco è fatto”. Con la piattaforma Splitit, è possibile scegliere di fare una lista di raccolta pubblica o privata, di condividere sui social l’evento o invitare a partecipare amici, parenti o conoscenti attraverso sms o email. Chi decide di aderire può facilmente versare la propria quota con bonifico, carta di credito, carta prepagata o Paypal. Una volta conclusa la raccolta, la somma accumulata verrà versata direttamente sul proprio conto. Poi non resterà che acquistare il regalo e magari, facendo anche questo con internet.