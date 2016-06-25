Home Mobile Xiaomi Mi Note 2, tre versioni in arrivo per il nuovo smartphone top di gamma?

di Redazione 25/06/2016

Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni in merito alla gamma di nuovi device che Xiaomi presenterà, come annunciato, durante il mese di Luglio, che dovrebbe rivelarsi un momento chiave per il destino del successore di Mi Note. Cercando di soddisfare le esigenze di un bacino di utenti sempre più esteso, la casa cinese potrebbe infatti optare per la presentazione di ben tre versioni diverse di Xiaomi Mi Note 2, il nuovo smartphone top di gamma che metterà di nuovo in discussione gli equilibri di forza tra i brand internazionali. Xiaomi Mi Note 2, secondo quanto trapelato dagli ultimi rumor, arriverà in una versione standard, in una high-end ed infine in una top-end studiata per chi è solito domandare il massimo da uno smartphone; in una maniera simile a quella studiata da Samsung per differenziare gli ultimi device della linea Galaxy S e renderli appetibili a più fasce di consumatori. Xiaomi Mi Note 2: le possibili specifiche tecniche delle 3 varianti in arrivo Partendo da una prima analisi di quella che potrebbe rivelarsi la versione standard di Xiaomi Mi Note 2, è molto probabile che includerà un display Full HD o QHD, una RAM da 4 GB e un nuovo chip dedicato alla gestione dell'audio Hi-Fi. Non mancherà un sistema di Quick Charge, ormai caratteristica comune nella maggioranza dei device di fascia medio-alta; per quanto riguarda il comparto imaging ci si attende invece una sola fotocamera posteriore. Xiaomi Mi Note 2 nella sua versione high end certamente porterà le aspettative degli utenti ancora più in alto, includendo ben 6 GB di RAM, un display QHD e una doppia fotocamera, che renderebbe il nuovo Mi Note 2 il primo smartphone del brand cinese ad includere un simile feature. L'ultima versione top end potrebbe invece comprendere un display edge, curvo, assieme ad un chipset di alta qualità dedicato alla gestione del comparto audio. Ovviamente dovremo attendere la presentazione ufficiale prevista per il mese di Luglio per scoprire ulteriori dettagli; tuttavia l'ipotesi della presenza di una tripletta di smartphone di alta e altissima qualità non potrebbe che rendere Xiaomi un brand ancora più prolifico ed affidabile, dal momento che l'aumento dei device in circolazione, per la casa cinese, corrisponde di pari passo ad un incremento della loro qualità: l'appuntamento è quindi rimandato al prossimo mese, in cui apprenderemo finalmente cosa ci aspetta nel futuro di Xiaomi.