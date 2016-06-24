Amazon Kindle 2016, arriva la nuova versione del celebre e-reader

Tempo di aggiornamenti per Amazon Kindle, l'e-reader entrato a far parte dell'immaginario comune come lettore di e-book per eccellenza. La società di Jeff Bezos rinnova il dispositivo che ha lanciato una nuova gamma di prodotti destinati alla lettura e al web surfing facile (tra cui Kindle Fire) partendo innanzitutto dal design e dall'ergonomia. Arrotondando i lati, e riducendo spessore e peso (che ora si attestano rispettivamente sui 9,1 mm e 161 grammi circa), l'usabilità del nuovo Kindle aumenta distintamente, soprattutto per tutti coloro che sono abituati a "sfogliare" le pagine in E-ink con una sola mano.

Amazon Kindle 2016: un classico sempre pronto a rinnovarsi

Il comparto hardware presenta a sua volta interessanti update, partendo dallo schermo con tecnologia, frutto dell'evoluzione diretta delle classiche tecnologie E-ink, con una riproduzione delle immagini ed una leggibilità con maggior contrasto (aumentato delrispetto a quella del Kindle tradizionale) di qualtà notevole. Idi ampiezza della diagonale del display consentono inoltre una buona leggibilità ed iincorporati rendono possibile distinguere al meglio i dettagli di fotografie e immagini.Il nuovodimostra inoltre la capacità di sapersi rinnovare pur rimanendo fedele alla classica impostazione che gli ha permesso di diventare con facilità uno degli standard tra gli e-reader di buona qualità anni fa: lo storage aumenta aed oltre ai supporti USB 2.0 e alla connettivitàè stato implementato un modulo per, per quanto riguarda il comparto hardware. La controparte software non è da meno, in quanto incorpora la possibilità di esportare le propriedirettamente dagli e-book caricati o sul; mentre il firmware incorporato ora permette una visualizzazione più convincente della schermata Home, dalla quale potremo scegliere facilmente i nuovi libri da scaricare e gestire ein maniera più razionale. Il nuovo Amazon Kindle 2016, che sostituirà il precedente modello rinnovato nel 2014, è già disponibile sul sito ufficiale per il preordine, in attesa del rollout previsto per il prossimo