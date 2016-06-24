Caricamento...

24/06/2016

Amazon Kindle 2016, arriva la nuova versione del celebre e-reader

Tempo di aggiornamenti per Amazon Kindle, l'e-reader entrato a far parte dell'immaginario comune come lettore di e-book per eccellenza. La società di Jeff Bezos rinnova il dispositivo che ha lanciato una nuova gamma di prodotti destinati alla lettura e al web surfing facile (tra cui Kindle Fire) partendo innanzitutto dal design e dall'ergonomia. Arrotondando i lati, e riducendo spessore e peso (che ora si attestano rispettivamente sui 9,1 mm e 161 grammi circa), l'usabilità del nuovo Kindle aumenta distintamente, soprattutto per tutti coloro che sono abituati a "sfogliare" le pagine in E-ink con una sola mano.

Il comparto hardware presenta a sua volta interessanti update, partendo dallo schermo con tecnologia E-Ink Pearl, frutto dell'evoluzione diretta delle classiche tecnologie E-ink, con una riproduzione delle immagini ed una leggibilità con maggior contrasto (aumentato del 50% rispetto a quella del Kindle tradizionale) di qualtà notevole. I 6 pollici di ampiezza della diagonale del display consentono inoltre una buona leggibilità ed i 16 toni di grigio incorporati rendono possibile distinguere al meglio i dettagli di fotografie e immagini.

Amazon Kindle 2016: un classico sempre pronto a rinnovarsi

Il nuovo Kindle 2016 dimostra inoltre la capacità di sapersi rinnovare pur rimanendo fedele alla classica impostazione che gli ha permesso di diventare con facilità uno degli standard tra gli e-reader di buona qualità anni fa: lo storage aumenta a 4 GB ed oltre ai supporti USB 2.0 e alla connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n è stato implementato un modulo per Bluetooth audio, per quanto riguarda il comparto hardware. La controparte software non è da meno, in quanto incorpora la possibilità di esportare le proprie note direttamente dagli e-book caricati o sul cloud alle e-mail; mentre il firmware incorporato ora permette una visualizzazione più convincente della schermata Home, dalla quale potremo scegliere facilmente i nuovi libri da scaricare e gestire e organizzare le Wishlist in maniera più razionale. Il nuovo Amazon Kindle 2016, che sostituirà il precedente modello rinnovato nel 2014, è già disponibile sul sito ufficiale per il preordine, in attesa del rollout previsto per il prossimo 20 Luglio.
