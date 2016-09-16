iPhone 7 oggi in Italia: già sold out alcuni modelli
di Redazione
16/09/2016
iPhone 7: l'estetica non cambiaI primi che hanno avuto tra le mani il nuovo smartphone Apple, hanno comunque preso coscienza che a livello estetico iPhone 7 sia quasi identico al predecessore, se non fosse per l’addio al Jack audio, necessario per rendere lo chassis ancora più sottile, ma garantendo lo spazio che meritano a componenti come batteria e processori più potenti. È presumibile, che la rivoluzione “estetica” avverrà solamente nel 2017, quando Apple dovrebbe immettere sul mercato uno smartphone assai diverso dalla tradizione degli ultimi anni. https://www.youtube.com/watch?v=CXrrof2dqJw
