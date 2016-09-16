Home Mobile iPhone 7 oggi in Italia: già sold out alcuni modelli

di Redazione 16/09/2016

iPhone 7 da oggi è disponibile anche in Italia. Il Bel Paese, per la prima volta, viene inserito nei primi 30 Paesi nei quali il nuovo ‘Melafonino’ sarà distribuito. Alcune versioni del dispositivo, però, sono già state esaurite prima ancora dell’apertura degli store. Fonti giornalistiche riferiscono di circa una sessantina di persone che stamane hanno atteso sin dall’alba l'apertura straordinaria dell'Apple Store di Porta di Roma. Alle 8 il negozio ha alzato la serranda per la consegna del nuovo iPhone 7 a coloro i quali avevano già effettuato i preordini. Alcuni di loro, pare addirittura abbiano trascorso la notte in auto, nel parcheggio adiacente, altri addirittura in sacco a pelo. I primi ad entrare nello store sono stati accolti dagli applausi dello staff. Sono usciti sorridenti dallo store coloro i quali avevano preordinato il nuovo smarthone, assai delusi, invece, coloro i quali avevano fatto la fila ugualmente nella speranza di mettere le mani sul Melafonino pur senza averlo prenotato. L’unica cosa che hanno potuto fare è stato appunto l’ordine di iPhone 7 e iPhone 7 Plus, che saranno loro consegnati al prossimo “rifornimento” del negozio. Esauriti i modelli Jet Black e Black, quelli che hanno sin da subito destato maggiore entusiasmo tra gli utenti. Coloro i quali vorranno mettere le mani su questi due modelli, dovranno attendere il mese di novembre. iPhone 7: l'estetica non cambia I primi che hanno avuto tra le mani il nuovo smartphone Apple, hanno comunque preso coscienza che a livello estetico iPhone 7 sia quasi identico al predecessore, se non fosse per l’addio al Jack audio, necessario per rendere lo chassis ancora più sottile, ma garantendo lo spazio che meritano a componenti come batteria e processori più potenti. È presumibile, che la rivoluzione “estetica” avverrà solamente nel 2017, quando Apple dovrebbe immettere sul mercato uno smartphone assai diverso dalla tradizione degli ultimi anni. https://www.youtube.com/watch?v=CXrrof2dqJw