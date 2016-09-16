Muzik One, le cuffie smart con Spotify integrato
di Redazione
16/09/2016
La startup Muzik ha presentato sul mercato le sue nuove cuffie wireless Mukiz One. Realizzate in collaborazione con Spotify, promettono di migliorare l’esperienza musicale degli amanti della musica in streaming.
Muzik One: le cuffie smart wirelessLe cuffie wireless Muzik One possono gestire direttamente le principali applicazioni di terze parti per la musica in streaming, tra cui Spotify. I comandi touch integrati sulle cuffie permettono di controllare l’applicazione senza dover necessariamente utilizzare lo smartphone. L’accesso ai comandi vocali, invece, è dedicato a un ampia gamma di funzionalità, tra cui la possibilità di rispondere alle chiamate. È anche possibile condividere i brani ascoltati direttamente sui social network. Chiaramente le cuffie per funzionare necessitano di una connessione Bluetooth con lo smartphone. https://www.youtube.com/watch?v=oHZ0H-CMkJc Vi è inoltre l’applicazione dedicata chiamata Muzik Connect. La compatibilità è però purtroppo al momento limitata al sistema operativo iOS. Il supporto al sistema operativo Android potrebbe essere realizzato successivamente. CEO e fondatore di Muzik, Jason Hardi ha spiegato, in un comunicato ufficiale, le idee chiave che hanno portato alla realizzazione di Muzik One:
Ho sempre pensato che le cuffie potessero essere in grado di offrire di più della sola musica. Abbiamo creato Muzik One per offrire la migliore esperienza di ascolto connesso con i controlli che esaltano il vostro smartphone e le app favorite. Quando gli utenti connettono Muzik One, lo “smartphone delle cuffie”, proveranno una esperienza di un nuovo livello di connettività con incredibili controlli a un singolo tocco che permettono di gestire le cose che si preferiscono e che si fanno ogni giorno come il controllo remoto della televisione o delle stazioni radio memorizzate in auto.[gallery link="file" ids="12254,12255,12256,12257,12258,12259"] Le cuffie sono dotate di batteria al litio con autonomia dichiarata di 15 ore e offrono una speciale tecnologia per l’isolamento passivo del rumore ambientale. Disponibili nei colori Black/Black, White/Silver e White/Champagne su Amazon.com, verranno spedite dal mese ottobre al prezzo di 299$.
Articolo Precedente
Akamai, il rapporto sulla sicurezza di Internet Q2 2016
Articolo Successivo
iPhone 7 oggi in Italia: già sold out alcuni modelli