Samsung Galaxy Tab S3 entro fine anno: caratteristiche e prezzi [Aggiornato]
di Redazione
16/09/2016
Samsung Galaxy Tab S3: le schede tecnicheStando a quanto riporta GFX Bench, il Galaxy Tab S3 9.7 disporrà di uno schermo Super AMOLED con risoluzione di 2.048x1,536 pixel e sarà disponibile con il nuovo chipset Snapdragon 652 a quattro core Cortex-A72 e quattro core Cortex-A53 e GPU Adreno 510. Il sistema operativo di fabbrica sarà Android 6.0 Marshmallow e avrà 3 GB di RAM, 32GB di memoria, due fotocamere, una da 8 Megapixel che registra a 1080p, e una secondaria da 2 Megapixel che registra a 1080p. Il dispositivo sarà disponibile anche in versione con supporto LTE, con velocità in download massime di 150 Mbps. Quanto alla versione da 8 pollici, invece, le caratteristiche dovrebbero essere le stesse della versione 9.7 con la differenza delle dimensioni del corpo e della batteria, per via del display più piccolo. [UPDATE 16 SETTEMBRE 2016] I codici dei modelli precedentemente riportati sono risultati inesatti. Restiamo in attesa di maggiori info su entrambe le nuove versioni di Samsung Galaxy Tab S3.
