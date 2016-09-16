Home Mobile Samsung Galaxy Tab S3 entro fine anno: caratteristiche e prezzi [Aggiornato]

di Redazione 16/09/2016

Samsung Galaxy Tab S3 dovrebbe vedere la luce entro fine anno. Manca ormai davvero poco, poi il quadro sarà completo, visto che già nel mese di gennaio, su Zauba (il sito che tiene traccia di dispositivi importati ed esportati in India), erano stati tracciati due nuovi tablet. A febbraio i dispositivi sono stati testati da GFXBench, lasciando così trapelare le prime informazioni tecniche. A maggio, poi, ulteriori dettagli sono emersi in seguito alla certificazione TENAA, prima che a giugno fossero pubblicate via Twitter le prime foto per la stampa. Inizialmente, Sammobile aveva previsto la presentazione per settembre 2016, nel corso dell’IFA di Berlino, ma sarebbe stato tutto rinviato a fine anno. I dispositivi trapelati sono due tablet con display rispettivamente da 8 e 9.7 pollici. Si tratterebbe, per la precisione, della terza generazione di tablet Samsung Galaxy Tab, che saranno distribuiti in due versioni esattamente come la serie precedente. Secondo le indiscrezioni sui prezzi riportate da Zauba, il modello da 8 pollici dovrebbe costare intorno a 190 euro, mentre quello da 9.7 circa 220 euro. Indicazioni che stando alle voci sulle caratteristiche sembrano essere leggermente bassi. Samsung Galaxy Tab S3: le schede tecniche Stando a quanto riporta GFX Bench, il Galaxy Tab S3 9.7 disporrà di uno schermo Super AMOLED con risoluzione di 2.048x1,536 pixel e sarà disponibile con il nuovo chipset Snapdragon 652 a quattro core Cortex-A72 e quattro core Cortex-A53 e GPU Adreno 510. Il sistema operativo di fabbrica sarà Android 6.0 Marshmallow e avrà 3 GB di RAM, 32GB di memoria, due fotocamere, una da 8 Megapixel che registra a 1080p, e una secondaria da 2 Megapixel che registra a 1080p. Il dispositivo sarà disponibile anche in versione con supporto LTE, con velocità in download massime di 150 Mbps. Quanto alla versione da 8 pollici, invece, le caratteristiche dovrebbero essere le stesse della versione 9.7 con la differenza delle dimensioni del corpo e della batteria, per via del display più piccolo. [UPDATE 16 SETTEMBRE 2016] I codici dei modelli precedentemente riportati sono risultati inesatti. Restiamo in attesa di maggiori info su entrambe le nuove versioni di Samsung Galaxy Tab S3.