iPhone 6S e 6S Plus, Apple invia gli inviti per il 9 Settembre

"Hey Siri dacci un indizio" è il claim che accompagna l'invito che Apple ha appena inviato ai media per l'evento del 9 Settembre. La location scelta sarà quella del Big Graham Civic Auditorium di San Francisco. La gigantesca arena da oltre 7.000 posti, per dimensioni si pone ben al di sopra di quelle tradizionalmente usate per la casa della mela per la presentazione dei suoi prodotti. Il 9 Settembre dunque presso il Big Graham Civic Auditorium è più che probabile che Apple presenti iPhone 6S e 6S Plus evoluzione dei modelli attualmente in commercio. È anche possibile che Apple presenti, durante lo stesso evento, una nuova versione del suo box per l'Apple TV. La funzionalità più attesa per iPhone 6S e iPhone 6S Plus è senza dubbio relativa al force touch, che consentirà agli utenti un diverso modo di interagire con lo smartphone che tiene conto anche del livello di pressione delle dita sullo schermo. Recentemente sono trapelate anche informazioni rispetto ad una possibile evoluzione della fotocamera che dovrebbe raggiungere i 12MP pur mantenendo una tecnica costruttiva a 5 elementi. L'invito di Apple si presenta con una grafica piuttosto semplice accompagnata dal claim "Hey Siri dacci un indizio", dunque in molti si sono rivolti a Siri con la richiesta "Hey Siri dacci un indizio" e Siri ha prontamente risposto: "...ci sarà un grande annuncio il 9 Settembre... " Il sito Engadget ha pubblicato alcuni dei divertenti suggerimenti di Siri