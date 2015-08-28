Facebook dei record, un miliardo di persone in un giorno

Abbiamo appena superato una tappa importante. Per la prima volta in assoluto, un miliardo di persone ha usato Facebook in un solo giorno.

Lunedì, 1 persona su 7 sulla terra ha usato Facebook per connettersi con amici e parenti. Quando si parla dei risultati finanziari, usiamo numeri medi, ma questo volta è diverso. Questa è stata la prima volta che abbiamo raggiunto un traguardo del genere, ed è solo l'inizio per collegare il mondo intero. Sono così orgoglioso della nostra comunità e dei progressi che abbiamo fatto. La nostra comunità sta per dare a ogni persona una voce, per promuovere la comprensione reciproca e dare a tutti una possibilità nel mondo modermo. Un mondo più aperto e connesso è un mondo migliore. Consente relazioni più forti con chi amate, un'economia più forte, con più opportunità, e una società più forte che riflette i nostri valori. Grazie per essere parte della nostra comunità e per tutto quello che avete fatto per aiutarci a raggiungere questo traguardo. Guardo avanti per vedere cosa abbiamo conquistato insieme

Facebook raggiunge un nuovo record,, per la precisione Lunedì 24 Agosto. È lo stesso Zuckerberg ad annunciare i risultati ottenuti attraverso un post sul suo profilo:Scrive con una certa enfasi il fondatore del social, e prosegue:Un annuncio dai toni decisamente emozionali per Zuckerberg che però non manca di fare un piccolo accenno al valore di Facebook sul mercato.è un mumero molto diverso rispetto a quelli forniti trimestralmente agli investitori e che invece riflettono la media delle persone che mensilmente utilizzano il social. Si tratta di un numero ugualmente importante in termini assoluti perché testimonia l'impatto che Facebook può avere sul mercato e nelle relazioni fra persone e industria. Nello stesso post si intravede un riferimento a quanto Facebook possa influire sull'economia e sulla società. Con questi numeri è evidente come le preoccupazioni per la gestione della privacy e per le modalità con cui Facebook gestisce la priorità sulla visibilità delle pagine non sembrano riguardare la maggioranza degli utenti, che invece continuano ad affollare il social. Tuttavia è importante dire che l'annuncio di un così grande risultato raggiunto arriva il giorno dopo la triste notizia dell'assassinio in diretta dei due reporter della Virginia con video tristemente divulgato attraverso Facebook. Certamente questa circostanza ha contribuito ad attirare l'attenzione degli utenti proprio su Facebook ed apre il dibattito proprio su quanto i social siano in grado di governare l'informazione e orientare gli utenti nella formazione delle loro idee. https://www.facebook.com/zuck/posts/10102329188394581