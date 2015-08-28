Instagram: arrivano le foto e i video rettangolari

"Oggi siamo emozionati nell'annunciare che oltre ai post quadrati ora potrete condividere foto e video con un orientamento verticale e orizzontale su Instagram"

"La forma quadrata è sempre stata e sempre sarà parte di quello che siamo. Questo detto, la storia visuale che state provando a raccontare dovrebbe sempre avere la maggiore importanza e vogliamo rendere semplice e divertente per voi la condivisione dei vostri scatti nel modo in cui volete"

Instagram è diventato un fenomeno di costume, un grande album in cui gli utenti di tutto il mondo depositano le loro foto. Tuttavia c'è un solo limite che ha portato fotografi di tutto il mondo a non sceglierlo come mezzo primario per la divulgazione delle loro opere, ed è la forma quadrata delle foto. Fino a ieri Instagram supportava solo un rapporto paritario nella dimensione dei lati di una foto, oggi tutto cambia ed Instagram introduce la forma rettangolare sia in orizzontale sia in verticale. La compagnia ha annunciato questa importante evoluzione attraverso un post nel proprio blog dove scrive:E continua:Fino ad oggi, gli utenti che volevano condividere il loro lavoro su Instagram con un formato rettangolare verticale o orizzontale, dovevano usare programmi di terze parti in modo da riempire gli spazi necessari a rendere la foto quadrata prima di poterla inviare al social. Il cambiamento introdotto da Instagram consiste in un bottone "format" che consente agli utenti di inviare una foto con l'orientamento desiderato senza dover effettuare nessun operazione aggiuntiva. Si tratta di un cambiamento apparentemente semplice e piuttosto normale per i tempi moderni, ma in realtà consente ad Instagram di allargare la sua base di pubblico ed anche offrire nuove possibilità per l'advertising