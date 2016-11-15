Intel annuncia il nuovo processore Core i3-6006U

Intel è sempre pronto quando si tratta di rivoluzionare il settore hardware con nuove tecnologie, ma non è ancora intenzionato a mandare in pensione definitivamente la sua settima generazione di CPU. L'azienda californiana con sede a Santa Clara ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo processore e non si tratta della linea Kaby Lake. Intel ha invece presentato Core i3-6006U, un processore Sky Lake dual-core a basso consumo energetico che andrà a sostituire il processore Core i3-6100U.

Intel: le differenze tra i Core i3-6006U e i3-6100U

Intel Core i3-6006U: le specifiche tecniche

I due processori sono simili. Entrambi offrono 3 MB di cache, GPU Intel Graphics HD 520,, ma la novità principale riguarda la frequenza d'esercizio. Il Core i3-6006U ha un clock dimentre la GPU è stata leggermente downclockata a 900 MHz invece che da 1 GHz come nel Core i3-6100U. In poche parole, il nuovo processore Core i3-6006U presenta una potenza leggermente inferiore rispetto al modello Core i3-6100U.La nuova soluzione Intel arricchisce la gamma di prodotti cone si tratta di un chip low-voltage serie U con con TDP di 15 Watt. Le altre specifiche tecniche di maggior risalto parlano di. La sua frequenza massima è di 2 GHz, offre 3MB di Cache e supporta l'Hyper-Threading (4 Core Logici). Non si conosce con esattezza la data d'uscita di questo nuovo processore, ma il prezzo di listino è identico al Core i3-6100U, ossia(probabilmente per lotti di 1000 unità). Le motivazioni che hanno portato Intel alla presentazione di questo nuovo processore relativo alla precedente linea non sono note. È probabile che il mercato benefici di un processore con queste caratteristiche, specialmente nel caso in cui sia richiesto l'assemblaggio di uno o più computer che