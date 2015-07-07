Instagram al lavoro su foto ad alta risoluzione
07/07/2015
Instagram è stata spesso criticata per la risoluzione con cui le foto vengono conservate. Una risoluzione di appena 640x640px non è esattamente quella che si dice una caratteristica al passo con i tempi. Per la società proprietà di Facebook sembra essere arrivato il tempo di un adeguamento agli standard imposti dai moderni device e tecnologie. Dunque curiosando nel codice delle pagine di Instagram è venuto fuori che i tecnici stanno lavorando per consentire ai propri utenti di utilizzare immagini fino ad una risoluzione di 1080x1080px. Non sono ancora numeri da fare capovolgere qualcuno dalla sedia, ma sicuramente sono un passo avanti per un servizio fra i più utilizzati al mondo. Le nuove caratteristiche tuttavia non sono ancora nella disponibilità del grande pubblico e non c'è alcun annuncio ufficiale da parte della società. Un utente di The Verge, Alejandro de la Torre, curiosando nel codice della pagine che compongono Instagram ha osservato un link ad immagini della dimensione di 1080x1080px ad alta qualità. I link sotto osservazione compaiono nella versione desktop di Instagram e solo nelle pagine contenenti le foto caricate di recente. Per poterli visualizzare è necessario aprire la pagina in modalità sorgente e cercare ".jpg". Secondo quanto rivelato da The Verge, un portavoce di Instagram avrebbe confermato che Instagram ha iniziato un graduale rollout di una versione dell'App per iOS e Android con il supporto alle foto da 1080x1080px già la scorsa settimana. In altre parole alcuni utenti di iOS e Android potrebbero già disporre della nuova funzionalità, gli altri verranno a seguire. La versione Desktop allo stato attuale non sembra essere una priorità per Instagramm, dunque l'aggiornamento dovrà attendere
