Home Business Samsung Galaxy S6: meno vendite del previsto

Samsung Galaxy S6: meno vendite del previsto

di Redazione 07/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Samsung Galaxy S6 vende meno del previsto e l’azienda coreana deve chiudere il secondo trimestre del 2015 con un utile operativo inferiore al previsto. Come riporta l’agenzia AdnKronos, infatti, Samsung registrerà un calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2014 con un utile di 6.900 miliardi di won, ossia 6,1 miliardi di dollari circa. Gli analisti, invece, avevano previsto un utile operativo intorno ai 7.200 miliardi di won: se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, Samsung registra comunque un incremento del 15% rispetto al primo trimestre del 2015, ma c’è comunque di che preoccuparsi. Gli smartphone di punta dell’azienda coreana, Galaxy S6 e S6 Edge, avrebbero dovuto fare letteralmente boom, invece è Samsung stessa a spiegare che i nuovi modelli hanno ricevuto meno ordini del previsto, anche per via di alcuni ostacoli nella catena produttiva che non hanno reso possibile il soddisfacimento di tutta la domanda. Per questo motivo, il trimestre conclusosi lo scorso 30 giugno ha dovuto registrare la settima contrazione consecutiva per gli utili di Samsung, che sta sostanzialmente perdendo il testa a testa con Apple sul terreno degli smartphone di fascia alta. Problemi, comunque, si registrano anche nella fascia bassa, poiché Samsung risente della pressione di costruttori cinesi come Huawei, Xiaomi e Lenovo, che dopo aver acquisito Motorola, sta creandosi spazio anche nel mercato degli smartphone, oltre a quello domestico.