Il sensore smart di Sony per il tennis è in vendita
di Redazione
15/05/2015
Da oggi gli appassionati che mirano a diventare futuri campioni sul campo da tennis, possono comprare il nuovo sensore smart che si applica alla racchetta, raccoglie tutti i dati di gioco e li aiuta a correggere gli errori e migliorare le proprie performance. Il costo di questo accessorio intelligente dedicato al tennis è di 199.99$. Può essere acquistato sullo store di Sony o di Wilson al prezzo di 199.99$. Il sensore è un gioiellino di tecnologia per coloro che prendono seriamente il gioco del tennis. Si applica alla racchetta sostituendo il logo che di solito è posizionato in fondo al manico e da quel momento in poi inizia a raccogliere ogni tipo di dato sulla sessione di gioco. Il sensore raccoglie informazioni come il numero di palle colpite, la tipologia di impatto, la velocità di risposta, la velocità della palla, la rotazione e l'effetto della palla. Registra la tipologia del colpo: diritto, rovescio, palla corta, pallonetto, e persino la modalità con cui il giocatore effettua la battuta. In pratica ogni movimento di gioco viene registrato dal sensore. I dati raccolti vengono inviati ad un'App disponibile per iOS e Android in modo da poter essere analizzati e contribuire ai progressi del giocatore. Si possono anche associare le informazioni disponibili con foto o video scattate durante le fasi di gioco e rivedere a rallenty un colpo mostrando contemporaneamente i dati analitici. Il sensore è progettato per essere estremamente leggero e invisibile all'utente durante le fasi di gioco e si può facilmente trasportare in caso di cambio racchetta. Infine è conforme agli standard IP65 quindi totalmente impermeabile.
