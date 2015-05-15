Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Il sensore smart di Sony per il tennis è in vendita

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Il sensore smart di Sony per il tennis è in vendita
Da oggi gli appassionati  che mirano a diventare futuri campioni sul campo da tennis,  possono comprare il nuovo sensore smart che si applica alla racchetta, raccoglie tutti i dati di gioco e li aiuta a correggere gli errori e migliorare le proprie performance. Il costo di questo accessorio intelligente dedicato al tennis è di 199.99$. Può essere acquistato sullo store di Sony o di Wilson al prezzo di 199.99$. Il sensore è un gioiellino di tecnologia per coloro che prendono seriamente il gioco del tennis. Si applica alla racchetta sostituendo il logo che di solito è posizionato in fondo al manico e da quel momento in poi inizia a raccogliere ogni tipo di dato sulla sessione di gioco. Il sensore raccoglie informazioni come il numero di palle colpite, la tipologia di impatto, la velocità di risposta, la velocità della palla, la rotazione e l'effetto della palla. Registra la tipologia del colpo: diritto, rovescio, palla corta, pallonetto, e persino la modalità con cui il giocatore effettua la battuta. In pratica ogni movimento di gioco viene registrato dal sensore. I dati raccolti vengono inviati ad un'App disponibile per iOS e Android in modo da poter essere analizzati e contribuire ai progressi del giocatore. Si possono anche associare le informazioni disponibili con foto o video scattate durante le fasi di gioco e rivedere a rallenty un colpo mostrando contemporaneamente i dati analitici. Il sensore è progettato per essere estremamente leggero e invisibile all'utente durante le fasi di gioco e si può facilmente trasportare in caso di cambio racchetta. Infine è conforme agli standard IP65 quindi totalmente impermeabile.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ibm annuncia: scaricheremo un film in due secondi

Articolo Successivo

Le Google Car pronte a circolare su strade pubbliche

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022