Le Google Car pronte a circolare su strade pubbliche
di Redazione
15/05/2015
A distanza di circa un anno dal momento in cui Google ha svelato il suo prototipo di macchina a guida autonoma, le Google Car sono pronte a fare un'ulteriore passo avanti e portare alcuni veicoli a circolare liberamente sulla strada della California. L'annuncio è stato dato da Google attraverso un post, si legge:
"siamo pronti per annunciare il prossimo passo del nostro progetto: questa estate, alcuni prototipi dei veicoli che abbiamo creato lasceranno il tracciato di test e circoleranno sulle strade di Mountain View, con un pilota di sicurezza a bordo"Le Google Car dunque non saranno lasciate sole, ma saranno accompagnate da un pilota pronto ad intervenire in caso di necessità. In realtà Google aveva appena rilasciato un comunicato in cui annunciava i risultati dei test fin qui eseguiti mostrando come i pochi incidenti avuti dalle Google Car fino ad oggi fossero per lo più colpa degli umani. Volendo fare un parallelismo si potrebbe affermare che la presenza a bordo di un pilota di sicurezza potrebbe non essere un vantaggio. Google aggiunge:
"I nuovi prototipi affronteranno la strada con lo stesso software utilizzato dai modelli Lexus RX450h. Questi modelli hanno già percorso molti milioni di chilometri sulle strade da quando abbiamo iniziato il progetto e recentemente hanno percorso circa 10.000 miglia in una settimana. Così i nuovi prototipi hanno già accumulato parecchia esperienza sulle spalle. Qualcosa che assomiglia a circa 75 anni di esperienza di guida per un americano Adulto"Durante i test su strade pubbliche, in ogni caso, la velocità delle auto sarà limitata a 25mph. Le macchine saranno comunque equipaggiate con uno sterzo rimovibile, un acceleratore, e il pedalo del freno per permettere al guidatore umano che accompagnerà l'autovettura di intervenire in caso di necessità. Google con questo test vuole anche raccogliere informazioni su come le persone accolgono i nuovi veicoli e come interagiscono con essi. [youtube https://youtu.be/uCezICQNgJU]
