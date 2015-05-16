Home Internet Ibm annuncia: scaricheremo un film in due secondi

di Redazione 16/05/2015

Grazie ad un chip realizzato dai ricercatori di Ibm, presto potremo scaricare un film da Internet in soli due secondi. Il nuovo sistema presto consentirà di produrre ricetrasmittori otici da 100 Gbps, in grado di garantire una velocità di trasmissioni dati e larghezza di banda fin qui impensabili. Ne beneficeranno i data center, soprattutto per le applicazioni cloud, che approfitteranno della fotonica del silicio. Si tratta, spiega Ibm, di una tecnologia che per trasferire grandi volumi di dati utilizza componenti ottici minuscoli, tramiti i quali vengono inviati impulsi luminosi. È così che sarà possibile raggiungere velocità di comunicazione elevatissime tra server, data center e computer: le connessioni tradizionali, invece, oltre ad avere dei coti elevati, sono praticamente già congestionate e si pensa che nel giro di otto anni, la banda non sarà più sufficiente a rispondere alle esigenze degli internauti. Un’innovazione rivoluzionaria, che consentirà l’integrazione di componenti ottici con i circuiti elettrici su un chip di silicio tramite una tecnologia di semiconduttori minore di 100 nm. I chi ideati dai ricercatori Ibm utilizzano luce di quattro colori diversi che passano attraverso fibra ottica per trasmettere i dati, invece che tramite i classici fili di rame. I nuovi ricetrasmittori realizzati con questa nuova tecnologia, è stato stimato, saranno in grado di scaricare un film digitale in alta definizione in soli due secondi, ma anche di condividere 63 milioni di tweet o 6 milioni di immagini nello stesso tempo. Siete pronti a provare l’ebbrezza? Presto disporremo di velocità super per sfrecciare sul Web.