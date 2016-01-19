Il film su "Steve Jobs" arriva anche nelle sale italiane

Arriva finalmente anche nelle sale cinematografiche italiane il film su Steve Jobs prodotto da Universal, uscito negli USA ad ottobre. A distanza di tre mesi, il film diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle sull’uomo fondatore del colosso Apple, approda anche nel nostro paese, nelle sale dal prossimo 21 gennaio.

La realizzazione di questo film è stata in realtà contrastata dalla famiglia del genio dell’informatica ma come sostenuto dai produttori e lo stesso regista, nonostante i molti no la storia “dell'uomo che ci ha cambiato la vita, andava raccontata”. La pellicola ha già vinto due premi ai Golden Globes 2016.

"Steve Jobs" racconta la vita di un uomo diventato un vero mito, simbolo della tecnologia moderna. Al di là di questo c’è il ritratto intenso di una persona geniale, inventore di iPhone, iPad, iPod, iMac e tante altre tecnologie che hanno rivoluzionato il modo di vivere e comunicare delle persone. Jobs ha lasciato una importante eredità tecnologica al mondo intero e in tanti ancora pensano che se non fosse scomparso prematuramente nel 2011 per una brutta malattia, ci avrebbe di certo regalato qualche altra super invenzione capace di cambiare il futuro dell’umanità.

Il regista in questo film è stato capace di raccontare la grande ascesa di Steve Jobs, non priva di difficoltà e ombre che hanno offuscato la sua vita, perfetta solo all’apparenza. – “Nell'84 ha già più di 400 milioni di dollari e non riesce a superare di essere stato abbandonato dai genitori biologici, un dolore che si porterà dentro tutta la vita, ecco perché è diventato un maniaco del controllo e ha creato prodotti end-to-end” è il commento del regista Danny Boyle.

In America in realtà il risultato al box office non ha rispecchiato pienamente le aspettative, dimostrandosi un mezzo flop al botteghino americano. Ciò nonostante l’attore Michael Fassbender, straordinario interprete nelle vesti del protagonista e la già premio Oscar Kate Winslet nella parte di Joanna Hoffman, braccio destro di Steve Jobs, sono tra i candidati agli Academy Awards 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=W2-bGFy2izM