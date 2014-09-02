IFA 2014 dal 5 Settembre
02/09/2014
Avrà inizio a Berlino il 5 Settembre e proseguirà fino al 10 Settembre l'evento più atteso per l'elettronica di consumo in Europa: l'IFA. Una sigla astrusa che deriva direttamente da "Fiera della Radio" ma che ai giorni nostri invece è la più grande fiera europea della tecnologia. Mai come quest'anno (lo diciamo tutti gli anni) l'IFA si presenta ricca di aspettative. Prima di tutto la guerra degli Smartwatch. Motorola, Samsung, LG si sfideranno a colpi di wireless, cardiofrequenzimetro, giroscopio e naturalmente app di ogni tipo sul difficile terreno delgi Smartwatch.
Piovono SmartwatchSarà Motorola ad aprire i giochi con il suo attesissimo Moto 360, risponderanno per le rime Samsung con il suo Samsung Gear S ed LG con LG G Watch R, poco più dietro, sornione in attesa di uno scatto dell'ultimo giro anche ASUS con ZenWatch potrebbe giocare un ruolo importante nella corsa alla conquista di leader nell'ambito mondo degli Smartwatch. Ma, è questo c'entra poco con IFA 2014 anche se l'evento cade proprio a ridosso della scadenza di IFA ed esprime la volontà di partecipare alla Gara ma volersi distinguere da tutti gli altri, il 9 Settembre Apple presenterà probabilmente iWatch che certamente sarà un protagonista assoluto della contesa.
Tablet e Smartphone in ordine sparsoNon solo Smartwatch ad IFA 2014, ma anche tanti tablet e smartphone. Attenzione massima per Samsung Galaxy Note 4, seguono a ruota Lumia 730 e 830 mentre Sony getterà nella mischia Xperia Z3 e Z3 Compact. Ovviamente e anche questo non c'entra con IFA, c'è attesa per iPhone 6 che arriverà probabilmente subito dopo in un evento presentato da Apple il 9 Settembre.
A tutto tondoAssoluti protagonisti gli schermi curvi. Su quanto questa tecnologia sia realmente utile abbiamo espresso le nostre idee qui, ma indipendentemente dalle loro performance bisogna anche dire che gli schermi curvi sono belli, sono oggetti di design e comunque danno almeno la sensazione di essere avvolti nell'immagine. Se poi questa tecnologia rivoluzionerà il mondo della TV è tutto da dimostrare, ma per ora ci godiamo almeno l'inequivocabile bellezza di questi oggetti.
La tecnologia che non ti aspettiMa attenzione anche alla casa, all'automazione e alla domotica, e a tutti gli altri accessori indossabili o meno che popolano la bellissima evoluzione tecnologica a cui stiamo tutti insieme partecipando. In particolare c'è aspettativa per uno spettacolare robot aspirapolvere che Dyson dovrebbe presentare proprio ad IFA il 4 Settembre Photo by https://www.flickr.com/photos/numerama/ numerama/Flickr (BY-NC-SA 2.0)
