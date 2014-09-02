RunScribe non è per corridori della domenica

D'accordo, andate ogni tanto a correre, magari la domenica. Indossate un paio di scarpe comuni, magliettina, pantaloncino e se proprio vi ricordate indossate una fascia e un cardiofrequenzimetro. Se siete questo tipo di corridore, allora RunScribe non è roba per voi! [caption id="attachment_985" align="aligncenter" width="700"] Misura oltre 13 elementi della cinematica della vostra corsa[/caption] RunScribe è per veri appassionati, per corridori duri, che vogliono sapere tutto della loro corsa, che spingono ogni metro per migliorare, perché ci credono, perché gli piace, perché forse un giorno saranno campioni e forse invece corrono solo per divertirsi ma vogliono farlo bene, toccando con mano anzi con piede ogni giorno i propri limiti e superandoli. Tutto questo è RunScribe. Come poggi i tuoi piedi metre corri? Spingi abbastanza sull'avampiede? utilizzi troppo il tallone? qual'è la lunghezza del passo? il tempo di contatto con il suolo? Runscribe con i suoi sensori misura ben 13 parametri cinematici della corsa e li trasmette all'immancabile app sul cellulare per effettuare una misura precisa della propria azione. Fisicamente assomiglia ad una piccola cimice e si attacca sul posteriore della scarpa. Non vi accorgerete neanche che esiste, ma i suoi sensori misureranno tutto ciò che è importante per un corridore. I dati raccolti analizzati dall'app vi daranno tutte le informazioni utili per comprare una nuova scarpa, per migliorare il vostro modo di correre e in definitiva vi apriraranno definitivamente la mente sul vostro modo di correre e cosa potete/dovete fare se veramente volete andare oltre una semplice corsetta. Per ora il progetto è disponibile su KickStarter, arriverà sul mercato nel 2015 probabilmente ad un prezzo fra i 100 e 140 dollari