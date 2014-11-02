iBox Nano 3D potrebbe essere la stampante 3D più piccola al mondo
di Redazione
02/11/2014
Si chiama iBox Nano 3D ed è appunto una stampante 3D. Misura 10x7x20 cm ovvero meno di una scatola per le scarpe e pesa più o meno un kilo, cioè più o meno quanto un notebook. Non ha bisogno di nessun cavo per essere utilizzata ma è completamente comandata via Wi-Fi e può essere pilotata via browser. In altre parole potete anche non portare il vostro computer con voi se avete bisogno di stampare qualcosa di 3D mentre siete in giro con la vostra stampante. Ora, non abbiamo la minima idea di perché qualcuno dovrebbe andare in giro con una stampante 3D portatile ma potremmo scoprirlo nei prossimi anni. La vocazione ad essere facilmente trasportabile della iBox Nano 3D si evince anche dal fatto che è anche la prima ad essere alimentata a batteria. I progettisti dicono che potrebbe avere un'autonomia di circa 10 ore. Ultima nota riguarda la rumorosità della stampante. La iBox Nano 3D è estremamente silenziosa, nel caso in cui vi scappi da stampare qualcosa in libreria per esempio. Cosa potete stamparci? Date le dimensioni qualcosa di piccolo ovviamente, ma i progettisti dicono che statisticamente sono proprio gli oggetti piccoli ad essere stampati più di frequente. Noi qualche dubbio sulla reale utilità l'abbiamo, ma attendiamo di vedere se una stampante 3D portatile ha futuro sul mercato. Il progetto è attualmente disponibile su Kickstarter e potete portarvi a casa una iBox Nano 3D 189$. Il costo è decisamente basso
