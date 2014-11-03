Home Eventi Al via a Torino la prima Smart Home Hackathon

di Redazione 03/11/2014

Si svolgerà dal 21 al 23 Novembre presso l'incubatore I3P del Politecnico di Torino la Smart Home Hackathon, prima competizione di idea d'impresa sul tema della casa connessa. Si tratta di una maratona di 54 ore organizzata da Energy@Home e che vedrà start up e giovani innovatori sfidarsi nella prototipazione veloce della loro idea di smart home. Per realizzare la loro idea i partecipanti avranno a disposizione il suppoprto di esperti del settore e di prodotti pre-commerciali messi a disposizione da aziende quali Indesit Company, Enel Distribuzione, Telecom Italia , STMicroelectronics, Flexgrid e Urmet. L'evento ha il chiaro scopo di promuovere da un lato le startup che hanno idee innovative, ma anche quello di favorire l'incontro di giovani talenti con aziende già affermate sul mercato. I concorrenti avranno a disposizione 54 ore per comporre il loro progetto e realizzare un prototipo. Potranno sviluppare l'integrazione con i prodotti messi a disposizione dalle aziende e il framework JEMMA un progetto software open source che si pone come gateway per mettere in comunicazione tutti gli oggetti della casa. I vincitori verranno premiati con un anno di associazione gratuita ad Energy@Home che li terrà in contatto con le aziende che già fanno parte dell'associazione amplificando le possibilità di Business. Inoltre avrano la possibilità di sfruttare il supporto allo sviluppo di TreatBit, il programma per startup digitali di I3P e l'accesso la Development Program di TopIX. Infine ogni idea premiata riceverà un elettrodomestico di Electroluc o Indesit Company o Whirlpool una ricarica pre-pagata per navigazione sulla rete LTE 4G di TIM, un dispositivo SmartInfo di Enel Distribuzione per la comunicazione con il contatore elettronico, un dispositivo domotico di Urmet, un kit di sviluppo di STMicroelectronics ed uno di Flexgrid. Verrà inoltre valutata la possibilità di premiare il vincitore con uno stage retribuito e professionalizzante offerto da Altran Italia. In America gli Hackaton sono sempre occasione per le start-up di emergere e farsi conoscere. In Italia questo primo evento, indipendentemente dai premi offerti, rappresenta una prima vetrina importante per giovani talenti e un occasione di incontro con aziende più affermate.