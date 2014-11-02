Oltre 900 giochi classici - arcade - disponibili per il tuo browser
di Redazione
02/11/2014
Internet Archive prosegue nel suo progetto di backuppare lentamente un po' alla volta tutto il mondo digitale. Così se ogni tanto vi viene nostalgia dei buoni vecchi giochi Arcade per Atari, Sega, Amstrad o Epoch, adesso potete farlo attraverso la “Console Living Room” e senza dovere installare un emulatore. In realtà il progetto era già stato lanciato da un po' di tempo ma solo durante questo fine settimana Internet Archive ha rilasciato una nuova categoria "The Internet Arcade" contenente appunto più di 900 giochi classici da poter giocare direttamente in browser e senza bisogno di installare MAME o altri aggeggi simili. A supportare l'intera piattaforma c'è JSMESS un sistema che nasce con la precisa idea di emulare quante più piattaforme possibili utilizzando il linguaggio Javascript. Sotto c'è una idea sottile ma affascinante. Ovvero fare in modo che così come accade per i film, la musica e le altre forme d'arte, anche l'evoluzione digitale possa essere fruibile semplicementente embeddandola in un browser. Noi ci siamo fatti un giro giocando ad Astrowar per Atari e ci siamo divertiti un sacco, attenzione però ai controlli, non è inizialmente facile intuire come muoversi con la tastiera. Ah di solito il tasto 5 server per inserire i gettoni...
Articolo Precedente
iBox Nano 3D potrebbe essere la stampante 3D più piccola al mondo
Articolo Successivo
HP produrrà Chronowing: Smartwatch e pezzo di alta moda