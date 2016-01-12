I video live di Periscope visibili in Twitter
di Redazione
12/01/2016
Periscope, l'app di Twitter che consente lo stream video di eventi in tempo reale, aveva 'galleggiato' intorno all'app principale del social dei cinguettii per molto tempo, senza tuttavia offrire una reale integrazione agli utenti. Fino a ieri il massimo delle possibilità era visualizzare una paio di screenshot nel vostro stream e un link che apriva l'app Periscope. Da oggi le cose cambiano radicalmente, di fatto con l'ultimo aggiornamento dell'app di Twitter, i video di Periscope saranno visibili direttamente nel feed degli utenti. Tutto ciò almeno nella versione iOS, l'aggiornamento per la versione Android e per il Web arriverà a breve. In realtà, Periscope era stata acquistata da Twitter già a Maggio di 2015 ed in molti si aspettavano un'integrazione stretta con il social in tempi molto più brevi. Tuttavia Periscope è stata sviluppata in modo del tutto indipendente da Twitter, e solo con l'acquisizione i due team hanno avuto modo di conoscersi e iniziare a lavorare insieme. E' occorso un po' di tempo affinché si sia potuto procedere alle modifiche tecniche necessarie all'integrazione.
I Video di Periscope compariranno nel feed di TwitterIn ogni caso, da oggi, gli utilizzatori dell'App iOS di Twitter vedranno comparire i video di Periscope direttamente nel proprio feed, l'auto-play sarà abilitato e cliccando su un video si aprirà un popup che riprodurrà le funzionalità di base di Periscope senza tuttavia lasciare l'App principale. Se siete possessori di uno smartphone equipaggiato con iOS, dopo avere effettuato l'aggiornamento di Twitter, potete usare la stringa di ricerca "Live On Periscope" per testare la nuova funzionalità. Non sarà necessario avere installato l'App di Periscope o disporre di un account Periscope per poter visualizzare i video.
