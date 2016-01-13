Caricamento...

Sony Xperia C6 Ultra: prime foto e dettagli tecnici

Redazione Avatar

di Redazione

13/01/2016

Sony Xperia C6 Ultra: il nuovo dispositivo mostrato da alcune foto finite in Rete. L’azienda giapponese aveva annunciato per il 12 gennaio un nuovo dispositivo della serie Xperia. Nei giorni antecedenti la fatidica data, sul profilo Instagram ufficiale di Sony sono apparse delle foto che mostravano la scocca rosa del nuovo smartphone, pur non specificando di quale modello si trattasse. L’arcano è stato però svelato nel giro di poche ore: si trattava di una nuova variante di uno smartphone già sul mercato, ossia Sony Xperia Z5, ma presto dovrebbe essere svelato anche il nuovo Sony Xperia C6 Ultra. Indiscrezioni in merito a questo smartphone circolano ormai da tempo, ma solo negli ultimi giorni sono spuntate sul Web le prime presunte foto ‘dal vivo’. Quello che viene mostrato da queste immagini rubate, è il nuovo dispositivo che si va a collocare nella serie Xperia C di Sony, che dispone di un ampio display con piccole cornici. Nonostante il logo Sony sia stato occultato, il pulsante di accensione rivela che si tratta chiaramente di uno smartphone della serie Xperia.

Sony Xperia C6 Ultra: dettagli tecnici

Si sa ancora poco sulle specifiche di questo nuovo dispositivo, ma qualche punto fermo sembra esserci. In primis il display Full HD da 5,5 pollici, oltre al chipset MediaTek Helio P10 con CPU octa-core con clock a 2.0 GHz. Nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere ulteriori dettagli, visto e considerato che si avvicina la data dell’annuncio ufficiale. A meno di sorprese dell’ultim’ora, infatti, il nuovo Sony Xperia C6 Ultra sarà mostrato al mondo nel corso dell’MWC, in programma tra il 22 e il 25 febbraio prossimi. Sony Xperia C6 Ultra
