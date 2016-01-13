Sony Xperia C6 Ultra: prime foto e dettagli tecnici
di Redazione
13/01/2016
Sony Xperia C6 Ultra: dettagli tecniciSi sa ancora poco sulle specifiche di questo nuovo dispositivo, ma qualche punto fermo sembra esserci. In primis il display Full HD da 5,5 pollici, oltre al chipset MediaTek Helio P10 con CPU octa-core con clock a 2.0 GHz. Nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere ulteriori dettagli, visto e considerato che si avvicina la data dell’annuncio ufficiale. A meno di sorprese dell’ultim’ora, infatti, il nuovo Sony Xperia C6 Ultra sarà mostrato al mondo nel corso dell’MWC, in programma tra il 22 e il 25 febbraio prossimi.
