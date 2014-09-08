Caricamento...

I mattoni del futuro saranno i Lego

Redazione Avatar

di Redazione

08/09/2014

Non è uno scherzo e non è un museo isolato è un serio tentativo di trasportare una tecnologia molto simile a quella utilizzata nei noti lego in un ambiente di produzione vasto e reale. In altre parole è un tentativo di costruire case e palazzi con mattoncini molto simili ai lego. A studiare il progetto è Kite Bricks e sul loro sito scrivono:
Kite Bricks sta sviluppando un prodotto rivoluzionario, tale che cambierà il modo di costruire case, edifici, ponti e marciapiedi. Da ora in avanti gli edifici saranno maggiormente isolati dagli agenti esterni, molto più resistenti e meno costosi
I mattoni Kite Bricks assomigliano in tutto e per tutto ai lego e naturalmente ce ne sono di ogni forma e dimensione. Si inseriscono in supporti metallici e il tutto viene unito da uno speciale collante. Le costruzioni possono essere ideate in laboratorio ed i mattoni trasportati nei cantieri in modo tale che costruire fisicamente l'edificio costi uno sforzo minimale. Infine Kite Bricks sostiene che i loro mattoni isolano maggiormente dagli agenti atmosferici, questo significa una minore dispersione di energia per la produzione del riscaldamento etc, con conseguente risparmio. Per ora tuttavia si tratta solo di un progetto. Kite Bricks deve raccogliere circa 3 milioni di dollari per portare a compimento il progetto. Per ora ci tocca solo goderci il video.    
