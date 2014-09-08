Le bacchette che analizzano il cibo
di Redazione
08/09/2014
Questa zuppa non ti ucciderà, questo pesce non aggredirà il tuo stomaco. Questo è più o meno quello che le bacchette cinesi per l'analisi del cibo rispondono ai loro utilizzatori. Le bacchette sono un prototipo realizzato dal gigante cinese Baidu. E non è poco per due motivi. Uno perché Baidu è in Cina quello che è più o meno Google per il resto del mondo. Un colosso che ha in mano l'interno mercato cinese di Internet. Due perché in Cina il problema della qualità del cibo è senza dubbio un problema reale e sentito. Secondo WSJ le bacchette misurano la freschezza dell'olio nel piatto, il pH degli ingredienti e le calorie totali del piatto. Ovviamente il risultato delle analisi viene visualizzato dalla consueta App collegata alla bacchetta. Il passo successivo potrebbe essere quello di aggiungere indicazioni sulla provenienza degli alimenti e i loro valori nutrizionali. Le bacchette hanno una storia particolare perché il tutto sembrerebbe essere iniziato da un pesce di aprile ma per effetto della moltiplicazione dei social e per le reali problematiche alimentari della Cina si sono trasformate in un prodotto reale. Le bacchette in cinese hanno il nome di Kuaisou tuttavia un rilascio in produzione non sembra essere imminente. Si tratta di un prodotto ancora allo stato di studio. Contemporaneamente Baidu starebbe lavorando ad un prototipo di occhiali molto simile ai Google Glass ma questa è un'altra storia. Non è la prima volta che un prodotto del genere si affaccia sul mercato. C'è già Hapifork la forchetta intelligente che però ha una funzione diversa ovvero controllare la velocità con cui il pranzo viene consumato e avvertirvi se state mangiando troppo velocemente.
