Rotola rotola Ollie! Salta salta Ollie!

C'era una una volta un gioco, parlo di un gioco di un secolo fa eh, mica quelli moderni, ma un gioco proprio antico. Comunque, si prendeva un vecchio cerchio di una bicicletta e con l'aiuto di una piccola barra di legno lo si faceva correre su e giù per monti e per valli. A volte si correva da soli a volte in compagnia di amici e vinceva chi arrivava prima alla fine di un percorso accidendato. Poteva mancare nel 2014 l'evoluzione in chiave moderna del famoso gioco? Certo che no, e allora arriva Ollie! Non è il cerchio di una bicicletta ma è un piccolo cilindro con due, chiamiamole ruote, laterali. Della dimensione più o meno di una mano, lo si pilota con un app del cellulare. Lo si poggia sul terreno, si fa tap sullo smartphone e Ollie corre, sterza, salta, arriva quasi a 15km orari, ovvero una saetta per quelle dimensioni. E si affanna a saltare ogni ostacolo compiendo gesta acrobatiche degne di uno stuntman professionista e anche di più. Ollie è prodotto da Sphero. Sarà possibile ordinarlo dal 15 Settembre al costo di 99.99$. Si certo, è estremamente pericoloso per il vostro portafoglio, perché difficilmente riuscirete a sottrarvi al suo richiamo, però una volta che lo vedrete saltare difficilmente vi mancheranno i vostri soldi. [caption id="attachment_1334" align="aligncenter" width="1024"] Ollie è disponibile in diversi colori[/caption] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ne2IOSdXvMQ] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=Zi-5hbaGmuQ#t=32]