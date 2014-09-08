Caricamento...

Fatti una doccia con gli amici!

08/09/2014

Non è un invito a lasciarsi andare a tentazioni orgiastiche e non è una velata allusione a controllare maggiormente il vostro stato di igiene. È una libera traduzione di "Shower With Friends" progetto risultato vincitore del recente Hackaton organizzato da Techcrunch a San Francisco - hashtag #HackDisrupt Alla competizione hanno partecipato 132 team sfidandosi a colpi di ingegno. Riassumendo in un minuto di video progetti estremamente innovativi. Combattendo più a colpi di capacità , competenza e creatività che con la forza dei budget. Ed in effetti di budget questi ragazzi ne hanno ben pochi, ma i progetti venuti fuori sarebbero stati veramente tutti da premiare. Alla fine ha vinto la mirabolante somma di ben 5.000$ il progetto "Shower With Friends". In italiano suonerebbe più o meno come "Fai una doccia con gli amici".
Si tratta di un app che misura il quantitativo di acqua e il tempo per fare una doccia. L'idea è che si possa sprecare meno acqua attraverso un uso più attento e consapevole. Così "Shower with Friends" misura giorno dopo giorno quanta acqua consumate nel fare una doccia e vi stimola ad un uso più corretto. Non è tutto perché potete condividere le informazioni con i vostri amici e sfidarvi a chi risparmia più energia nel fare la doccia.  
