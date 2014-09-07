Home Gadget e Curiosità Tefal Cook4Me la pentola che cucina per voi

Tefal Cook4Me la pentola che cucina per voi

di Redazione 07/09/2014

Toccate la pasta a noi italiani e si scatena il finimondo. Ci sono libri, tradizioni, riti che si consumano davanti al cibo e alla sua cottura! Ci sono correnti di pensiero sulla corretta esecuzione di un piatto e sugli ingredienti che lo compongono. Ma, se avete lavorato tutto il giorno, tornate a casa con una fame da competizione e non avete alcuna voglia di cucinare, potrebbe pensarci Tefal Cook4Me a risolvervi la serata. È sostanzialmente una pentola. Si attacca alla corrente elettrica. Selezionate la ricetta che vi interessa. Mettete dentro gli ingredienti tutti insieme oppure seguendo le istruzioni passo passo della ricetta, et voilà dopo pochi minuti la vostra cena è servita! Ecco non c'è molto altro da dire su Tefal Cook4Me il funzionamento è davvero semplice. Il prezzo è intorno ai 300 euro. Può cucinare per 2, 4 o 6 persone in tempi rapidissimi. Ha una capacità di 4 Litri e misura 37cm di larghezza per 31 cm di altezza con un diametro di 35cm. Per quanto riguarda i costi d'esercizio la stima è di crica 20€ l'anno se la utilizzate tre volte alla settimana, ma ovviamente è tutto da verificare. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=JXinoJAEgIs]