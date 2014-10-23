Caricamento...

Hybrid Play trasforma ogni giostra in un videogame

23/10/2014

Hybrid Play è una piccola clip, una pinzetta per intenderci, si applica ad ogni giostra e diventa un sensore di movimento per il videogioco di turno sul tablet o il telefonino. Spieghiamoci meglio, supponiamo che in una bella giornata di sole decidiate di fare una passeggiata al parco con i vostri pargoli. Da lontano vedete un cavallo a dondolo, un bell'antico classico cavallo a dondolo. Posizionate Hybrid Play attaccandolo al cavallo a dondolo e iniziate a far giocare il pargolo. È a questo punto che Hybrid Play intercetta il movimento della giostra e lo converte in azioni sul videogame che il pargolo numero due sta giocando sul tablet o sullo smartphone. Più facile guardare il video di cui sotto che descriverlo a parole Hybrid play è stato progettato per bambini dai 6 ai 12 anni e per i genitori che hanno voglia di condividere l'esperienza di gioco con i loro figli. Su IndieGogo dove attualmente Hybrid Play sta cercando di raccogliere i fondi per industrializzare il progetto si legge:   [youtube http://youtu.be/aibvhAIxnXE]   È divertente è stimolante ed un modo per creare e scoprire videogiochi incredibili, giocare all'aperto, fare esercizi e comunicare con le altre persone. Noi che siamo stati bambini al tempo in cui le giostre avevano ancora i sedili in legno guardiamo a tutto ciò con una certa curiosità via engadget
