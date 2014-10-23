Le 3 novità di Yosemite da provare subito
di Redazione
23/10/2014
Abbiamo appena installato l'ultimo aggiornamento per il nostro Mac e stiamo cercando di capire cosa c'è di nuovo e cosa è rimasto invariato. L'impostazione generale è rimasta la stessa, ma qui e lì notiamo delle differenze... godiamoci subito le tre migliori chicche di Yosemite (due richiedono anche un iPhone). LEGGI ANCHE: Apple Yosemite c’è e si può installare gratis subito
1. HandoffCon Handoff possiamo passare da un device all'altro, continuando a lavorare nella medesima applicazione e sullo stesso file. Stiamo navigando sul Web, scrivendo una mail oppure buttando giù delle note per la prossima presentazione? Possiamo passare da uno strumento all'altro senxa perdere il filo. Tipo, siamo in salotto e navighiamo sull'iPad con Safari? Se ci spostiamo nello studio e apriamo il Mac, un'icona ci avviserà che possiamo continuare la sessione di navigazione lì. Se poi stiamo scrivendo un mail sul Mac, possiamo continuare a lavorarci su dall'iPhone, con la massima semplicità. Questa funzione richiede che sul dispositivo mobile (iPad o iPhone) sia installato iOS 8. Handoff ha un rovescio: funziona all’interno dell’account iCloud e solo con applicazioni targare Apple. Non è un limite da poco, ma questa fedeltà è esattamente il prezzo che Apple chiede di pagare per ottenere semplicità e fluidità nella user experience. In realtà, molte delle funzioni consentite da Handoff vanno esplicitamente e singolarmente attivate tramite procedure non esattamente intuitive… Ma insomma, siamo ancora solo nel 2014, no?
2. Ricerche Spotlight avanzateQuando siamo su internet, Google funziona un po' come una prolunga dei nostri pensieri. O per lo meno un affidabile compagno di navigazione, a cui chiedere di cosa vorremmo: lui ci india sempre con sicurezza dove recarci per ottenere quello che ci serve. Ormai sembra ovvio... ma non è fantastico? E sul nostro computer? Perché non è (ancora) così? Perché ancora ci scervelliamo sulla posizione dei file, su quale app mi convenga lanciare per cercare un indirizzo su una mappa e su dove si trova l'icona per lanciare questa benedetta app? La nuova ricerca tramite Spotlight ha un po’ questa ambizione: essere il Google della nostra esperienza con il pc, anche oltre internet. Premendo Mela+Spazio abbiamo accesso a un potente strumento di ricerca che integra il filesystem, Wikipedia, lo strumento “Mappe”, la nostra libreria su iTunes… Spotlight è uno di quegli strumenti che più li si usa più diventano utili: diamogli la possibilità di cambiarci la vita!
3. Usare il Mac come un telefonoCon Yosemite possiamo inviare e ricevere SMS e MMS direttamente dal Mac, così come effettuare telefonate (o chiamate FaceTime). Per questa comodissima funzionalità è sufficiente che il Mac utilizzi la stessa rete Wi-Fi dei un iPhone con cui condivide il medesimo account Apple. Chiamare ad esempio un numero che troviamo sul Web senza doverlo manualmente riportare o rispondere a una chiamata in arrivo direttamente dal Mac è indubbiamente utile ma lo è ancor di più la possibilità di ricevere e inviare SMS: quante volte ci trovati a scrivere lunghi sms sulla tastierina dell’iPhone pur avendo davanti quella comodissima del nostro computer? Beh, questo strazio pare finito per sempre. Come accennavamo all’inizio, i vantaggi offerti dall’ecosistema Apple diventano ogni anno più significativi, così come più alti diventano gli steccati verso tecnologie e dispositivi di altre marche. Vale la pena rinchiudersi in questo recinto dorato? La risposta è nella sensibilità di noi utenti. Certo, Apple fa un bel lavoro per indurci in tentazione.
