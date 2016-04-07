Huawei P9 e P9 Plus disponibili a giorni in Italia: prezzi e caratteristiche
di Redazione
07/04/2016
Huawei P9: caratteristicheIl modello base del nuovo smartphone Huawei si presenta con una struttura unibody in alluminio aerospaziale e vetro 2.5D. Il design scelto dalla società cinese è di forte impatto, con gli spigoli tagliati a diamante e arrotondati. Il display del P9 è da 5.2 pollici con risoluzione FullHD (1080p), lo schermo è inoltre dotato di tecnologie CABC e DRAM che consentono un importante risparmio energetico con i contenuti statici. Sia la versione base, sia quella Plus, hanno sul retro una dual-camera da 12 Megapixel firmata Leica, con stabilizzazione ottica dell'immagine, messa a fuoco laser e doppio flash LED. Sulla parte frontale, invece, è presente una fotocamera da 8 Megapixel. La tecnologia con doppia fotocamera, consente scatti migliori anche in condizioni di scarsa luminosità: il sensore RGB, infatti, è in grado di catturare meglio il colore e in combinazione con quello bianco e nero è in grado di offrire ottimi risultati. In aggiunta, il dispositivo è dotato di effetti fotografici professionali, con ulteriori funzioni che lato software completano un comparto davvero eccellente. Il nuovo smartphone Huawei è dotato sostanzialmente di ogni tipo di sensore: Impronta digitale, Accelerometro, Giroscopio, Bussola digitale, Luminosità, Prossimità, Ambientale. Per evitare di dover stare attenti alla posizione della mano in funzione del segnale, Huawei P9 è dotato di una tripla antenna, mentre il chipset è un Kirin 955. Completano la dotazione 3 GB di RAM (LPDDR4 1866 MHz), 32 GB di memoria integrata, una CPU octa-core con quattro core Cortex-A72 da 2,5 GHz e quattro core Cortex A53 da 1.8GHz. In alcuni mercati, lo smartphone sarà disponibile con 4 GB di Ram e 64 GB di spazio di archiviazione, espansibile con una scheda microSD fino a 128 GB. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia utente personalizzata EMUI 4.1 del produttore.
Huawei P9 Plus: caratteristicheLa versione Plus del nuovo smartphone Huawei si differenzia da quella base per un display da 5.5 pollici con pannello AMOLED e risoluzione FullHD (1080p). Il P9 Plus ha un display sensibile alla pressione: i cinesi chiamano questa tecnologia Press Touch ed è sostanzialmente simile al Touch 3D di Apple iPhone 6s. Il P9 Plus sarà disponibile solo nella variante da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, il processore è lo stesso della versione base. In Italia, Huawei P9 sarà disponibile a partire da metà aprile nei colori Mystic Silver e Titanium Grey al prezzo di 599 euro, mentre il P9 Plus arriverà da noi solo a maggio nella colorazione Quartz Grey al prezzo di 749 euro. A partire dal 7 aprile e fino al 20 dello stesso mese, sarà possibile preordinare P9 e P9 Plus sul sito consumer.huawei.com/it, nei punti vendita della grande distribuzione e nei negozi di telefonia.
